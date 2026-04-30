DANAS BEZ STRUJE I CENTAR BEOGRADA: Plus delovi još 8 opština, isključenja startuju već od 8.30 sati
Spisak isključenja struje
Vračar
12:00 - 14:00 MAKSIMA GORKOG: 2, NOVOPAZARSKA: 37-39,
Zvezdara
08:30 - 14:00 DANICE MARKOVIĆ: 2-4,1-15, DESET AVIJATIČARA: 21,25, GLAMOČKA: 2-4, PLjEVALjSKA: 2C-30,34,3B, RUDO: 2,3-3, USTANIČKA: 189,
10:00 - 11:30 HEKTOROVIĆEVA: 2-2A,
Voždovac
09:00 - 16:00 Naselje JAJINCI: BULEVAR JNA: 104-104A,108-144C,150-162G,27Đ-27V,121-173, DR MILA BOŠKOVIĆA: 44A-52,56,43, ILIJE PETROVIĆA: 2-24A,1-15,19,23-25A, VUKAŠINA ANTIĆA: 2-20,24-24,28,1-3,11-33, VUKOSAVE OLjAČA: bb,
Čukarica
08:30 - 14:00 DRAGE SPASIĆ: 2-18,28,34-36,68-74,1-21,25,29,61-65, Naselje ŽARKOVO: ACE JOKSIMOVIĆA: 2-8A,16,26A,54,58-62,9-11,63-79A, ŠAVNIČKA: 39A-45V, TRGOVAČKA: 13-15,69-71,
Novi Beograd
09:00 - 13:00 MILEVE MARIĆ AJNŠTAJN: 92-102,
Zemun
08:30 - 10:30 AVIJATIČARSKI TRG : 3-7A, DANILA MEDAKOVIĆA : 8, MIROSLAVA TIRŠA: 2-16,1-11, NIKOLAJA OSTROVSKOG: 1-7,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje Draževac: CIGANI: 10,20,24,34,38,42A-42B,48-50,404-404B,11A-11B,21,41-41A,83-83A, DOM: 14, DRAŽEVAC: 0,24,40,44,52,66-68,82A-84,88-92,122-124,384,388-398,402-404,412,418-420,426-428,442,9,15-17,35-39,43,49,53,63-69A,73-75,81-83,89-91,97,129,161,241,385-387,391,395,405-407,413,431, DRAŽEVAČKI LUG: 159, GUGOŠ KRAJ: 18,24A,44,72A,82D,43B,69-69C, IVOJEVAC: 386, JOVANOVAC: 43A-43J, KOD DOMA: 0,74,102,122-122A,142-142,230,1, KOD GROBLjA: 8,245A, KOD SPOMENIKA: 0,10,444,7A,31-31A,409,423-425, KOD TRAFO STANICE: 42D, KOLUBARSKI PUT: 69B, MLEKARA: 10, PARLOZI: 62B, PAVLOVIĆA KRAJ: 8A-12,48-50D,54-54A,58-64A,68-70,420A,3,7A-7E,21,43-43J,47,55-59,63B-63D,67A-69,1111, PELIĆA KRAJ: 386,396A,399, PETROVIĆA-MIJAILOVIĆA KRAJ: 34,242A,396B,404-408,414A,420A-420C,426-426A,1,17C,403,411B,419,423A,427A, RADOJKOVIĆA KRAJ: 77, SELO: 400,389,401, ŠKOLA: 146,85A,89,375, STANKOVIĆA KRAJ: 386A,387A-387E,391A-391D,395A-395B, TODOROVIĆA KRAJ: 62C-62E,66,72-72A,76-84B,88A,96,69-71D,77-79G,83-85,89,95,715A,1111, VETERINARSKA STANICA: 0, VEVERIČKI KRAJ: 363V,
08:30 - 15:00 Naselje JASENAK: JASENAK: 4-8C, KOD KAFANE: 3, NEMA NAZIVA ULICE: 3, SENIĆ KRAJ: 8B, Naselje MISLOĐIN: 14.NOVA: 3, 14.NOVO NASELjE: 10, 15.ULICA 3.DEO: 20A,29N, BAČEVIČKA: 5,143, BORIVOJA MARIČIĆA: 2-12,16-22,26-32,54,154-156A,162A,1-1A,5-11A,15-17,31,35A,223,233-235, BRDO: 4,10,22,26,208,260-260,251,261,323, JOVANOVAC: 278, KOD T.S: 244,248,159,275, MISLOĐINSKA: 160-160G,164B-168,174,180-182,194A,200A-204A,210-216E,220B-224,230,236A-238A,248,252-256,260-260B,264,270,274-274A,280,300,5B,173,179,183-187,191A-193,199-203,207A,217,223-225,229,235-235A,241,1111, NASELjE LIPE: 2,54-56,210B,218,3-5,257, NOVO NASELjE 1 DEO: 8B,35B, NOVO NASELjE 2 DEO: 1,7,15, NOVO NASELjE 3 DEO: 12-12D,3A-5A,19A-19B,25-25A,29-29A,35, OSOVLjE: 0,6,10-16,1,5-13,17,21-23,27,31, PAVLOVIĆA PUT: 34,15, SELO: 190,212,240,329,
Mladenovac
09:00 - 18:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): IGMANSKA: 4, JOVANA RISTIĆA: 31-33, NIKOLE PAŠIĆA: 22-44,21-25,29-39,49, NUŠIĆEVA: 6-24,1,11-25, RADNIČKA: 12, UČITELjSKA: 10-14,15-25, VUKA KARADžIĆA: 76-86,81-83,87,91-95,
09:00 - 13:00 Naselje ŠEPŠIN: PRIBIŠ: 26,31, RALjSKA: 4, ŠEPŠIN: ,56A-56B,64A-64C,1,57-57A,63,71A-71B,
Lazarevac
10:00 - 11:30 Naselje: Partizani, u delu naseljenog mesta Rudovci zaseoci Darosavica, Stara Kolonija i deo oko škole.
Kurir.rs