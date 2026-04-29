Zbog otvaranja novog autobuskog stajališta „Beograd (jug)” biće uspostavljen novi režim rada linija međumesnog, prigradskog i gradskog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Lokacija autobuskog stajališta „Beograd (jug)” nalazi se nedaleko od saobraćajne petlje „Autokomanda”, sa strane smera ka Nišu, i priključena je na sabirnu saobraćajnicu „Nova 8” koja je paralelna sa Moto-putem kroz grad M11.

Novo autobusko stajalište je peronskog tipa, sa ukupno 13 perona za međumesni prevoz i dva podužna fronta za parkiranje autobusa, od kojih će se jedan koristiti kao prolazno stajalište gradskih i prigradskih linija javnog prevoza.

1. Otvara se novo i moderno autobusko stajalište „Beograd (jug)“ – i donosi potpuno novu organizaciju javnog prevoza!

2. Nalazi se u zoni petlje „Autokomanda“, u smeru ka Nišu, sa direktnim pristupom saobraćajnicom Nova 8.

3. Novo stajalište ima:

▪️ 13 perona za međumesni prevoz

▪️ posebne frontove za parkiranje

▪️ zonu za gradske i prigradske linije

4. Sve prigradske linije ka Grockoj, Sopotu i Mladenovcu više neće stajati u niši kod „Autokomande“, već nastavljaju direktno do „Beograd (jug)“, gde putnici ulaze u okviru novog, uređenog prostora.

5. Novom organizacijom trase menjaju linije:

▪️ 18

▪️ 36

▪️ 39

6. Ove linije sada direktno povezuju stajalište „Beograd (jug)“ sa ključnim delovima grada:

⭕️ 36 – Slavija, KCS, Beograd na vodi

⭕️ 18 – Zemun, Novi Beograd, Arena, Voždovac

⭕️ 39 – Slavija, KCS, Kumodraž

7. U Tabanovačkoj ulici izgrađeno je novo stajalište za bolju vezu sa ovim čvorištem.

8. Važno: stajalište #392 „Franša d’Eperea“ izmešta se na novu poziciju (na mestu nekadašnjeg stajališta prigradskih i međumesnih linija).