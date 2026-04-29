KAKO IZGLEDA AUTOBUSKO STAJALIŠTE BEOGRAD JUG: 8 činjenica koje morate znati! Sve spremno za novu eru saobraćaja u Beogradu (FOTO/VIDEO)
Zbog otvaranja novog autobuskog stajališta „Beograd (jug)” biće uspostavljen novi režim rada linija međumesnog, prigradskog i gradskog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.
Lokacija autobuskog stajališta „Beograd (jug)” nalazi se nedaleko od saobraćajne petlje „Autokomanda”, sa strane smera ka Nišu, i priključena je na sabirnu saobraćajnicu „Nova 8” koja je paralelna sa Moto-putem kroz grad M11.
Novo autobusko stajalište je peronskog tipa, sa ukupno 13 perona za međumesni prevoz i dva podužna fronta za parkiranje autobusa, od kojih će se jedan koristiti kao prolazno stajalište gradskih i prigradskih linija javnog prevoza.
1. Otvara se novo i moderno autobusko stajalište „Beograd (jug)“ – i donosi potpuno novu organizaciju javnog prevoza!
2. Nalazi se u zoni petlje „Autokomanda“, u smeru ka Nišu, sa direktnim pristupom saobraćajnicom Nova 8.
3. Novo stajalište ima:
▪️ 13 perona za međumesni prevoz
▪️ posebne frontove za parkiranje
▪️ zonu za gradske i prigradske linije
4. Sve prigradske linije ka Grockoj, Sopotu i Mladenovcu više neće stajati u niši kod „Autokomande“, već nastavljaju direktno do „Beograd (jug)“, gde putnici ulaze u okviru novog, uređenog prostora.
5. Novom organizacijom trase menjaju linije:
▪️ 18
▪️ 36
▪️ 39
6. Ove linije sada direktno povezuju stajalište „Beograd (jug)“ sa ključnim delovima grada:
⭕️ 36 – Slavija, KCS, Beograd na vodi
⭕️ 18 – Zemun, Novi Beograd, Arena, Voždovac
⭕️ 39 – Slavija, KCS, Kumodraž
7. U Tabanovačkoj ulici izgrađeno je novo stajalište za bolju vezu sa ovim čvorištem.
8. Važno: stajalište #392 „Franša d’Eperea“ izmešta se na novu poziciju (na mestu nekadašnjeg stajališta prigradskih i međumesnih linija).
13 PERONA, 2 FRONTA ZA PARKIRANJE AUTOBUSA! NIČE NOVO SAOBRAĆAJNO ČVORIŠTE USRED BEOGRADA: Izmene trasa GSP linija zbog otvaranja novog stajališta Beograd jug
Kurir.rs