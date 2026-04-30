Dajte krv i pomozite onima kojima je potrebna. Saznajte gde možete dobrovoljno donirati krv danas
Transfuzija krvi
Vaše malo nekome znači sve! Spasite danas nekome život i pokažite humanost na delu - evo i gde
Građani koji žele nekome da pomognu i danas mogu dobrovoljno da daju krv — to mogu da urade na ovde.
- Zvezdara, Zubotehnička škola 12-15 časova
- Loznica, Srednja ekonomska škola 10-15 časova
- Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova
- Obrenovac, Crveni krst 10-16 časova
- Smederevo, Sportska hala Smederevo 8-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
