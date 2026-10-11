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Nekada je predstavljao pokretnu državnu rezidenciju Josipa Broza Tita, a danas jedan od vagona čuvene kompozicije prevozi putnike koji noćnim vozom putuju iz Zemuna ka Baru. Plavi voz, koji je decenijama bio simbol jednog vremena i državničkog prestiža, nije u potpunosti nestao sa pruga - deo njegove priče i dalje živi.

Prvi specijalni voz namenjen Titovim potrebama počeo je da se koristi još 1946. godine, dok je čuvena kompozicija Plavog voza kakvu danas poznajemo napravljena 1959. godine. Vremena su se promenila, ali jedan deo tog voza i dalje je na prugama.

Jedan vagon i dalje putuje ka moru

Iako čitava kompozicija danas nije u saobraćaju, jedan spavaći vagon iz sastava Plavog voza tokom letnje sezone saobraća u noćnom vozu između Zemuna i Bara.

Iz "Srbijavoza" potvrdili su nedavno da je reč o vagonu koji je nekada bio deo Titove kompozicije.

- U sastavu voza broj 433 Zemun-Bar, odnosno voza broj 432 Bar-Zemun, tokom sezone leto planiran je saobraćaj jednog spavaćeg kola (WLA) koja su saobraćala u sastavu Plavog voza - navode iz "Srbijavoza".

Interesovanje putnika za noćni prevoz do crnogorskog primorja tokom letnjih meseci je povećano, pa ovaj vagon danas ima potpuno drugačiju ulogu od one koju je imao u vreme kada je bio deo predsedničke kompozicije.

Foto: Mondo Stefan Stojanović

Prema podacima "Srbijavoza", oko 800 putnika tokom jedne letnje sezone koristi upravo ovaj vagon.

- Tokom sezone "leto" postoji povećano interesovanje putnika za prevozom do Bara. Imajući u vidu da u vozu saobraćaju jedna spavaća kola iz sastava Plavog voza, prosečan broj putnika koji se u njima preveze tokom sezone "leto" iznosi oko 800 putnika po jednoj sezoni - objasnili su iz kompanije.

Ipak, ovaj vagon nije najluksuzniji deo nekadašnje kompozicije. Njegova istorijska vrednost nalazi se upravo u činjenici da je autentičan deo voza koji je nekada bio namenjen Titovim putovanjima.

- Kola koja su trenutno u sastavu noćnog barskog voza nisu najreprezentativnija kola iz kompozicije Plavog voza, ali putnici koji se voze ovim kolima mogu osetiti ugođaj prostora koji je za to vreme bio iznad prosečnih kola za spavanje. Ova kola bila su namenjena za prevoz pratećeg osoblja - navode iz "Srbijavoza".

Vagon je u međuvremenu remontovan u skladu sa važećim železničkim propisima, ali njegov autentični izgled nije značajno menjan.

- Na kolima nije izmenjen enterijer i spoljašnji izgled, tako da su ova kola i danas autentični primerci kola iz sastava Plavog voza, u skladu sa svojom namenom koju su imala - ističu iz kompanije.

Foto: Mondo Stefan Stojanović

Ostatak Titovog voza čeka u garaži

Dok jedan vagon i dalje prelazi kilometre na putu ka moru, ostatak čuvene kompozicije trenutno nije u saobraćaju. Vagoni se mogu videti u garaži Plavog voza, a u „Srbijavozu“ ističu da bi zbog svoje reprezentativnosti zaslužili da ponovo budu vraćeni na pruge. Ipak, za takav poduhvat potrebna su ozbiljna finansijska ulaganja.

- Ostala kola iz sastava Plavog voza nisu u saobraćaju i ista se mogu videti u garaži Plavog voza. Sva kola svojom reprezentativnošću zaslužuju da ponovno budu vraćena u saobraćaj. Za ovu godinu Programom poslovanja nisu planirana sredstva za restauraciju kola iz sastava Plavog voza - navode oni.

Kako dodaju, eventualna ulaganja u narednom periodu zavisiće od finansijskih mogućnosti kompanije.

- Planiranje redovnog održavanja i restauracije voznih sredstava za 2027. godinu pre svega će zavisiti od finansijskih sredstava sa kojima će raspolagati "Srbijavoz a.d." - poručuju iz kompanije.

Plavi voz je svojevremeno bio zamišljen kao kompletna funkcionalna celina. U njegovom sastavu nalazili su se predsednički salon, svečana trpezarija, kuhinja, salon za goste, restoran, kola za prevoz automobila, spavaća kola i energetska kola. Zbog toga njegova budućnost nije samo pitanje železničkog saobraćaja. Reč je i o delu istorijskog i kulturnog nasleđa koji je obeležio čitavu jednu epohu.

Foto: Mondo Stefan Stojanović

Ipak, postoji mogućnost da čuvena kompozicija jednog dana ponovo dobije priliku da putuje. Iz "Srbijavoza" navode da bi, ukoliko se obezbede potrebna sredstva, vagoni mogli da budu angažovani za posebne, turističke vozove.

- Kad se obezbede potrebna finansijska sredstva za vraćanje kompozicije Plavog voza u saobraćaj, steći će se uslovi da se kola iz sastava angažuju za saobraćaj posebnih vozova. Imajući u vidu da je Plavi voz deo kulturnog nasleđa, očekuje se da bi ponovno saobraćanje kompozicije privuklo veliki broj zainteresovanih za vožnjom - navode iz "Srbijavoza".

To bi značilo da Plavi voz ne bi ostao samo uspomena ili muzejski eksponat, već bi mogao ponovo da se pojavi na prugama - ovog puta kao turistička atrakcija.

Ove godine veliki jubilej, ali bez posebnog programa

Posebnu težinu ovoj priči daje činjenica da se ove godine navršava 80 godina od početka korišćenja Titovog specijalnog voza. Zbog velikog jubileja nameće se pitanje da li će biti organizovana posebna vožnja, izložba ili neki drugi događaj kojim bi bio obeležen ovaj datum.

Za sada, međutim, iz "Srbijavoza" ne mogu da potvrde da će takvog programa biti.

- U ovom trenutku ne možemo dostaviti precizan odgovor u vezi sa planovima za obeležavanje 80 godina Plavog voza - navode iz kompanije.

Za sada ostaje nepoznato da li će jubilej biti iskorišćen kao prilika da se javnosti ponovo približi čuvena kompozicija koja je decenijama bila jedan od najprepoznatljivijih simbola jugoslovenske železnice.

Foto: Mondo Stefan Stojanović

A uz Plavi voz vezane su i brojne priče, posebno među ljudima koji su svojevremeno radili uz kompoziciju i imali priliku da budu deo njenih putovanja. Međutim, danas u "Srbijavozu" nema zaposlenih koji su neposredno radili sa Plavim vozom i koji bi mogli iz prve ruke da ispričaju anegdote i događaje koje pamte iz tog perioda.

- Trenutno u "Srbijavozu" nemaju zaposleni koji su bili radno angažovani i pratili kompoziciju Plavog voza kako bi od njih mogli saznati neku zanimljivu anegdotu koja je ostavila utisak na njih. Prepričavanje nekih anegdota ne bi bilo autentično, jer samo učesnici dešavanja bi mogli preneti u izvornom obliku neka dešavanja koja su na njih ostavila poseban utisak - ističu iz kompanije.

I tako danas imamo gotovo neverovatan spoj prošlosti i sadašnjosti - dok ostatak nekadašnje Titove kompozicije čeka u garaži, jedan njen vagon i dalje putuje prugom između Zemuna i Bara. Nekada su tim vozom putovali predsednici, državnici i najviši zvaničnici, a danas se u njemu prevoze putnici koji kreću na letovanje u Crnu Goru.

Upravo zato Plavi voz i danas privlači pažnju. Njegova politička i državna uloga odavno je završena, ali deo kompozicije još nije rekao poslednju reč - jer, ako se obezbede sredstva za restauraciju, čuveni Titov voz jednog dana ponovo bi mogao da se vrati na pruge.

Foto: Mondo / Stefan Stojanović

(Mondo.rs)