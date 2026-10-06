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Dok jedni nepokolebljivo tvrde da su peglanje i kuvanje isključivo ženski fah, drugi poručuju da se pravo partnerstvo ogleda upravo u ravnopravnom deljenju svakodnevnih obaveza, tvrdeći da je to recept i za zdravlje i za dugovečan brak.

Muškarcu ne umanjuje muškost to što uzme usisivač u ruke, ali podela kućnih poslova i dalje ostaje jedno od pitanja oko kojih se lome savremeni partnerski odnosi i preispituju tradicionalne uloge muškarca i žene.Na tu temu u emisiju "Puls Srbije" govorili su gosti Nemanja Antić, ekonomista i Nađa Tulić, psiholog.

- Smatram da se kućni posao obavlja na dogovoreni način. Nije to ženski posao, već "moj" ukoliko smo se tako složili. Međutim ono što bih istakao da to dalje utiče na druge stvari: Karijeru, decu, vaspitanje i druge stvari. Ja sam lično strogo protiv podele pola-pola, jer je ona ekstremno glupa.

To ne postoji ni u firmi, ni kod pojedinca, ni u biologiji, ni u matematici, ni u kosmosu - dakle, nigde. Ne govorim samo o kuhinji, već o tome da nakon toga sledi i podela upravljanja novcem i moći. Ukratko, potpisivanje nekakvog ugovora "pola-pola" je karta za siromaštvo - započeo je Antić.

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Popularni ekonomista ističe da postoje parovi u kojima su muškarci prirodno skloniji kućnim poslovima i kuvanju, te da im u takvim slučajevima treba dati priliku da preuzmu tu ulogu.

05:26 Nemanja Antić: Muškarac mora biti svojoj ženi rame za plakanje Izvor: Kurir televizija

- Deljenje poslova "50-50" je najgora opcija, čak i kada se partneri tako dogovore. Nije realno da žena dođe kući, a onda mora da obavlja i posao na poslu i sve kućne poslove. Naravno, i muškarac treba da preuzme određenu ulogu u kući - da li će to biti kuvanje, usisavanje ili pranje sudova nakon ručka, opet je stvar dogovora. Ili postoji i druga opcija, a to je da muškarac treba da radi dva posla, a drugu platu da daje ženi da ona raspoređuje - rekao je Nemanja.

"Muškaraci u kuhinji"

Brojni muškarci i dalje smatraju da gube autoritet i ulogu "stuba doma" ukoliko preuzmu kućne poslove, pa tako na primer neće skloniti ni tanjir za sobom nakon ručka, jer smatra da to nije njegova uloga. O tom kodeksu ponašanja govorila je Nađa:

- To je sada stvar navike, ali nekim muškarcima je takvo ponašanje "ispod časti". To se onda tiče i određenih kompleksa koje muškarci imaju, zašto bi se jedan muškarac smatrao manje vrednim zato što skloni sudove za sobom? Pitanje je onda koliko mi zapravo vrednujemo jedni druge. Meni je to potpuna budalaština, posebno danas, kada smo prevazišli mnoge komplekse i ograničenja. Zato smatram da su takva razmišljanja ograničena i primitivna i da ih definitivno treba menjati.

Nađa Tulić Foto: Kurir Televizija

Govoreći o tradicionalnoj ulozi muškarca u porodici i odgovornostima koje ona nosi, Nemanja ističe da muškarac, po njegovom mišljenju, ima dve ključne funkcije.

- "Protect" i "provide" su obaveze muškarca. Prva znači da zaštiti sebe, firmu, ženu, decu, državu. Dok druga znači da obezbeđuje pre svega fizičku zaštitu, materijalna dobra i resurse, da ne kažem pare. On je može predstaviti i kao rane za plakanje. Takođe, mora biti "provajder" svojoj želi i na nju ne teba gledati kao na protivnika, ona je tu integralni deo porodice - objasnio je Nemanja.

Foto: Profimedia

Za kraj je Nađa imala jasnu poruku, ali ovog puta to nije uradila iz ugla psihologa.

- Za mene postoji jedan važniji kriterijum, da je neko častan čovek i osoba vredna poštovanja. Kada govorimo o autoritetu, on se ne podrazumeva niti dobija sam po sebi , autoritet se stiče i zavređuje svojim ponašanjem i odnosom prema drugima - zaključila je Nađa.

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Kurir.rs

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