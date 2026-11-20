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Svingerska okupljanja u Beogradu organizuju se na različitim privatnim lokacijama i u klubovima, a prema rečima organizatora i posetilaca, ulaz na pojedine žurke košta od 20 do 75 evra, uz stroga pravila koja podrazumevaju dobrovoljnost, zabranu fotografisanja i snimanja, kao i obavezno poštovanje privatnosti gostiju.

Takva vrsta druženja parova u Srbiji godinama se organizuju daleko od očiju javnosti, a prema rečima organizatora i posetilaca, ovakve žurke održavaju se na različitim lokacijama, od privatnih kuća i vila do klubova i drugih objekata.

Ekipa "Mondo" razgovarala je sa organizatorima i ljudima koji povremeno posećuju ovakva okupljanja, a oni su otkrili kako se dolazi do pozivnica, koliko košta ulazak, ko najčešće dolazi, ali i koja pravila učesnici moraju da poštuju.

Jedna od pozivnica odnosi se na žurku u luksuznoj vili na Dedinju. Kako je navedeno, prostor je ogroman i ima čak 11 odvojenih soba.

"Sving žurke u luksuznom smeštaju na Dedinju. Od 22 do 05 časova ujutru. Poslujemo dugi niz godina na visokom nivou. Bitna nam je opuštenost, zabava i sloboda. Mesta tenziji nema. Smeštaj od 280 metara kvadratnih raspolaže sa 11 odvojenih soba ko želi malo intime, kao i dve glavne prostorije sa barom, 3 saune i 4 džakuzi kade. Broj mesta je ograničen na 70.

Cene karata su: Pojedinci: 75 evra Dame: 20 evra Parovi: 35 evra. Uz kartu je uračunato - boravak u vili od 22 do 5 ujutru, druženje sa našim damama kojih ima od 8 do 12 svako veče, mi ih plaćamo da budu tu, zatim 4 pića po izboru gratis, sve sobe, saune, džakuzi, kao i neograničen broj prezervativa. Molim samo ozbiljni ljudi i bez nepotrebnih pitanja! Hvala. REZERVACIJE SU OBAVEZNE!", navedeno je na pozivnici.

Foto: Nikolai Ignatiev / Alamy / Profimedia

Plaća se i članarina

Organizator je pomenuti poratl objasnio da se ovakva okupljanja ne održavaju samo na Dedinju.

- Naša žurka se organizuje u nešto udaljenijem delu grada, u luksuznom objektu. Uglavnom nas posećuje od 50 do 100 ljudi, koji su raspoređeni na spratu i prizemlju. Svingerska okupljanja mogu da budu na privatnim lokacijama u kućama, u lokalima koji su otvoreni za sve koji žele da dođu, kao i u klubovima gde se plaća mesečna članarina - rekao je sagovornik koji je želeo da ostane anonima.

Kako dodaje, postoje i manja okupljanja koja se organizuju za dva ili tri para, a pojedine žurke se predstavljaju kao luksuzni spa centri.

- Jedna od varijanti su i veća okupljanja u vilama u Crnoj Gori tokom leta, na Kopaoniku i Zlatiboru tokom zime, a ostatkom godine u Beogradu, uglavnom na Dedinju i Senjaku.

Na takve žurke dolazi mnogo bogatih muškaraca i mlađih devojaka. To mogu da budu i privatne žurke na koje možete da uđete samo na poziv ili preporuku. Postoji još jedna opcija, a to su svingerska okupljanja u odvojenim prostorijama pojedinih noćnih klubova u Beogradu - dodao je.

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"NE" ZNAČI "NE"

Prema rečima sagovornika, organizatori se uglavnom nalaze u svojevrsnoj "sivoj zoni", dok devojke koje su plaćene da prisustvuju žurkama, kako tvrdi, nemaju obavezu da stupaju u seksualne odnose.

- Može da bude i usluga posredovanja, ukoliko je neko sam i nema partnera koga bi poveo. Svuda važe ista pravila, sve na dobrovoljnoj bazi, 'ne' znači 'ne', žurke su zabranjene za mlađe od 18 godina i osobe u alkoholisanom stanju. Nema dodirivanja bez odobrenja, slikanja i snimanja, kao ni biilo čega što narušava diskreciju..

Foto: Profimedia

Kako dalje objašnjava, jedan registrovani sving klub ranije se nalazio u Gornjem Milanovcu, dok pojedini klubovi godinama organizuju više okupljanja nedeljno.

- To su veliki prostori gde se organizuje svingersko okupljanje sa maskama, gde dolaze oni koji žele da zaštite svoj identitet. To su obično ljudi koji prvi put dolaze i nemaju iskustva u takvoj vrsti zabave. U istom prostoru organizuju se i druge žurke koje zahtevaju određeni dress code koji može da bude elegantan, atraktivan ili seksi, sve zavisi kakva je tematika žurke. Sve su dobro posećene i uglavnom koštaju više nego uobičajena sving okupljanja.

Dolaze sasvim "obični" ljudi

S.K. (36), koji nekoliko godina sa suprugom posećuje ovakve žurke, kaže da među gostima uglavnom nema ljudi koji se izdvajaju od drugih.

- Uglavnom imaju oko 50 gostiju u prostoru na kome ima sprat i prizemlje. Prostori su opremljeni luksuznim nameštajem, čisti, sređeni i sa većim brojem kupatila, čistim peškirima i sredstvima za higijenu. Parovi koji dolaze uglavnom su stariji od 30 godina, zaposleni, dobrog materijalnog statusa, a vrlo retko sam viđao mlađe osobe.

Retke su i situacije da se neko ponašao neprimereno. Kada se tako nešto desi, obezbeđenje je tu da takvu osobu udalji iz prostora.

Ipak, prema njegovim rečima, nisu sva iskustva pozitivna, prisetio se i opisao jednu žurku koja je, kako kaže, ostavila potpuno drugačiji utisak.

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- Jednom smo supruga i ja otišli na žurku koja se održavala van Beograda. Spolja je prostor izgledao loše, poput nekog podruma. Zapravo je to bio kafić čija namena je promenjena za potrebe sving žurki.

Većina gostiju bila je starija od 50 godina. Prostor je bio mali i nije bilo kupatila. Ničega provokativnog tamo nije bilo. Kasnije sam čuo da imaju sigurnosne kamere, a da su snimke koristili za ucenu pojedinih gostiju - istakao je on.

Upravo zbog toga, dodaje, društvene mreže i specijalizovani sajtovi promenili su način na koji se ljudi informišu o ovakvim okupljanjima.

Foto: Profimedia

- Tamo osobe koje praktikuju sving okupljanja ostavljaju komentare o žurkama. Mogu se posetiti internet profili posetioca, što je jako dobro. Takvi profili mogu biti javno navedeni ukoliko se neko ponašao neprimereno i pravio probleme. To mnogo olakšava pronalaženje parova i smanjuje rizik da će doći do neprimerenih situacija.