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Odlazak na groblje tokom trudnoće često prati niz narodnih verovanja i nedoumica. Dok pojedini smatraju da trudnice ne bi trebalo da posećuju groblja ili prisustvuju sahranama, teolog Aleksandar Đurđević ukazuje na to šta je zaista crkveno učenje, a šta spada u običaje i sujeverje.

Da li trudnice smeju da dolaze na groblje?

- Pravoslavna crkva ne zabranjuje trudnicama odlazak na groblje. Ne postoji striktna zabrana propisana od strane crkve da je trudnicama zabranjen odlazak na groblje. Jedino ako je u pitanju veliki stres, ali u tom slučaju treba poslušati doktora koji vodi trudnoću - naveo je on na svom Instagram profilu.

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Foto: Tik Tok Printscreen, verska.nastava

U nekim krajevima Srbije, kako kaže, običaj je da trudnice ne idu na groblje.

- Verujem da je to mahom samo za sahrane, jer je žena u blagoslovenom stanju, osetljiva, i mora da pazi na svoje zdravlje, jer u utrobi nosi život. Da kažemo da ne ide na groblje iz praktičnih, odnosno zdravstvenih razloga. Ako je u pitanju odlazak na grob bliske osobe, ni tu ne postoji zabrana - ističe teolog.

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Treba biti obazriv

Poručuje da, ukoliko verniku nedostaje neko od preminulih, slobodno može da ga obiđe, ode na njegov grob i pomoli se Bogu za spasenje njegove duše.

- Ukoliko se tokom trudnoće upokoji vama bliska osoba, naravno da možete otići na sahranu, ali treba biti obazriv i mudar u tim situacijama, jer može biti opasno po majku i bebu. Ako je trudnoća rizična ili se žena ne oseća dobro, nije greh da ne ide - kaže.

Narodna verovanja i sujeverje

Ako joj odlazak izaziva jak stres ili strah, bolje je da se moli kod kuće.

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- Priče tipa: "ne valja za dete", "može nešto loše da se prenese", ili jednostavno "trudnica ne sme na sahranu ili groblje" nisu crkveno učenje, već narodna verovanja i sujeverjeSujeverje nije od Boga, već od ljudskog straha i neznanja. Groblje je mesto molitve i iščekivanja drugog Hristovog dolaska i vaskrsenja mrtvih. Trudnice smeju da idu na groblje - zaključio je Đurđević.

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