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Neke ljubavi počnu u školskim klupama, a traju mnogo duže od srednjoškolskih dana. Jedan mladi par iz Novog Sadasvoju srednjoškolsku ljubav sada je krunisao brakom, a onda se vratio na mesto na kojem je sve počelo - u svoju školu.

U svečanim odelima, sa osmesima na licima, mladenci su ponovo kročili u učionicu u kojoj su se, po svemu sudeći, prvi put i zaljubili. On je obukao belu košulju i leptir-mašnu, dok je mlada zablistala u dugoj, raskošnoj beloj venčanici i dugom velu ukrašenom kristalima.

A onda su seli u školsku klupu.

Foto: Tik Tok Printscreen/palalicka

Isti oni hodnici i učionica u kojoj su nekada bili srednjoškolci sada su poslužili kao kulisa za fotografije jednog sasvim posebnog dana.

"Oduvek i zauvek", napisala je mlada uz video koji je objavljen na društvenim mrežama.

Po svemu sudeći, par je pohađao Ekonomsku školu u Novom Sadu, a njihov povratak u školu izazvao je brojne reakcije i komentare.

Mnogi su im poželeli sreću, dok su se pojedini prisetili svojih školskih ljubavi. Jedna devojka napisala je da je išla u odeljenje sa čak 25 devojaka, na šta je autorka videa odgovorila:

"26 devojaka i 10 momaka i našli smo se."

Foto: Tik Tok Printscreen/palalicka

U komentarima su se nizala i iskustva onih kojima je srednja škola takođe bila početak ljubavne priče.

"Moj školski i školska počeli da se zabavljaju na maturskoj večeri. Evo, u braku su od 1997. godine."

"Ja sam sa suprugom od 2008. Srednja škola. Imamo predivnu ćerkicu."

"Zajedno smo od 2013. godine. On je bio prva godina srednje škole, ja druga. I tako je sve počelo i evo traje 13 godina."

Jedna Marijana otkrila je da je i njena ljubavna priča počela još u srednjoj školi:

"I kod mene je ista situacija, ja 16, on 17 godina. Iz srednje škole - sedam godina zabavljanja, 17 godina u braku."

A dok su se jedni prisetili svojih školskih ljubavi, drugi su jednostavno bili oduševljeni mladencima.

"Mlada je baš prelepa, neka vam je sa srećom, bar nešto lepo da se vidi ovde! Nisam dugo videla tako lepu mladu."

"Lep je i mladoženja."

"Predivno! Neka ste zauvek srećni i da se volite svakog dana sve više."