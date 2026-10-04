Slušaj vest

Bolovanje više nije papir koji zaposleni nosi od lekara do poslodavca - sve se sada obavlja elektronski. Ali da li će novi sistem stati na put i onima koji pokušavaju da otvore lažno bolovanje?

Kako se proverava da li je bolovanje zaista opravdano, ko može da pokrene kontrolu i kakve posledice čekaju one koji zloupotrebe bolovanje, za emisiju "Puls Srbije" govorio je dr Aleksandar Stojanović, direktor DZ "Palilula".

- Pod hitno nešto mora da se promeni, jer su zloupotrebe ogromne. Ne možete ni da shvatite koliko se to koristi. Ja, kao direktor ustanove, ne mogu da kontrolišem lekare, jer nemam pravo da prisustvujem kada doktor daje bolovanje osobi. Imam problem sa određenim procentom zaposlenih koji tokom leta uzmu po tri meseca bolovanja, a povrede uopšte nema. Evo, sada sam dao jedan slučaj na reviziju RFZO-u i mislim da će proći revizija i utvrditi da je bolovanje bilo neosnovano. Međutim, ne mogu da pošaljem kontrolu na kućnu adresu. Kada sam to predložio, pravnik mi je rekao da to nije pravno potkovano - rekao je Stojanović.

Foto: Kurir Televizija

"Bolovanje više nije kao nekad"

Ukazao je na problem koji, kako tvrdi, postoji i pored elektronskog sistema evidencije bolovanja.

- Ali to je svuda problem. Ja sam samo naveo svoj primer. Bolovanje više nije tako da dođete kod lekara, dobijete potvrdu i odnesete je poslodavcu, već se sve radi elektronski. Poslodavac u roku od nekoliko sekundi zna da je zaposleni na bolovanju, ali taj dokument je i dalje napravio lekar. Samim tim, i on može da bude nevažeći. Vi kada izađete na ulicu ujutru, oko 11 ili 12 sati, koliko ljudi vidite? Pun je grad. Nemoguće je da su svi na bolovanju - nastavio je.

Direktor DZ "Palilula" se osvrnuo na način na koji se, prema njegovim tvrdnjama, bolovanja koriste i prekidaju neposredno pre isteka odobrenog roka.

- Velika većina jeste na bolovanju, verujte. Evo, kažem pošteno, mi smo imali skoro u Ministarstvu sastanak direktora, gde su strani poslodavci govorili da žele da napuste državu jer je to toliko uzelo maha. Ne pričam napamet, već ukazujem na problem koji postoji. Lekar opšte medicine izdaje potvrdu. Pitanje je da li je taj pacijent zaista bolestan ili nije. Ne sporim da ima bolesnih ljudi, naravno da ih ima. Ali postoji i ogroman broj slučajeva za koje se sumnja da bolovanje nije opravdano. Lekar opšte prakse može da da bolovanje od 30 dana bez komisije. Mi smo do pre dve godine imali slučaj da je bilo 60 dana, pa smo vratili na 30. Ali šta je problem? Dobijete 30 dana bolovanja, a 99 odsto njih prekine ga 28. ili 29. dana - kaže on.

Bolovanje Foto: Shutterstock

- Dan pre isteka 30 dana zaključi bolovanje, prođe nekoliko dana, pa ga ponovo otvori i opet zaključi 28. ili 29. dana. Meni uglavnom iz privatnih firmi, dok državne firme to veoma retko rade, šalju dopise u kojima traže osnov za bolovanje. Imate primere nekih beogradskih firmi. Ne treba ja da im kažem kakvo je bolovanje, jer ja ne znam kakvo je. Ja treba da vidim i da pozovem lekara, da ga pitam da li je bolovanje osnovano, a to ne bih smeo da radim. Mogu da pitam zaposlenog: "Kakvo je to bolovanje?" Onda, ako je bolovanje neosnovano, neko tom pacijentu javi da sam ja zvao i on ga zaključi sutra. I ništa. Opet ne mogu da znam da li će za 15 dana ponovo otvoriti bolovanje. Lekarsko uverenje o bolovanju izdaje se u domu zdravlja, a izdaje ga izabrani lekar, pedijatar ili ginekolog. Imate čak i ljude koji vas zovu da im otvorite bolovanje. Neko poznaje doktora, neko je dobar s njim - naveo je Stojanović.

Za kraj, za Kurir televiziju Stojanović je izneo predlog za drugačiju kontrolu bolovanja i objasnio kako bi u tom slučaju izgledala procena lekara.

- Po meni, bolovanje bi trebalo da otvara komisija od tri doktora. Evo primera: lekar opšte medicine pregleda pacijenta koji dolazi da otvori bolovanje zbog bolova u leđima. To je obično veoma fleksibilno bolovanje. Niste vezani za kuću, možda šetate. Imate i druga bolovanja, recimo iz oblasti psihijatrije, koja su takođe fleksibilna. Onda, kada pacijent dođe u dom zdravlja, gde imate lekare različitih specijalnosti, može da ga pregleda i psihijatar i da proceni da li je bolovanje opravdano. Već imate dva ili tri lekara i onda postoji pitanje da li će se svi složiti. Uvek se jedan složi sam sa sobom, a od ostala dva možda neko kaže: "Ovaj nije za bolovanje." I možda ga odbijemo - za Kurir televiziju, objasnio je Stojanović.

02:09 "UZMU 30 DANA BOLOVANJA, A ONDA GA PREKINU 28. ILI 29. DANA" Direktor DZ Palilula za Kurir TV otkrio problem zlozupotrebe koji sve više zabrinjava Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs