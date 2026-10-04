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Nije svaki putnik poneo isti suvenir iz Srbije. Neko je poneo ukus domaće hrane, neko fotografiju sa planinskog vrha, neko uspomenu na festival pod otvorenim nebom, a neko jednostavno osećaj da je negde bio dočekan kao gost koji je oduvek pripadao tom mestu.

Upravo takve priče već decenijama prepoznaje „Turistički cvet“, a od 5. oktobra počinje izbor kandidata za najprestižnije priznanje u domaćem turizmu za 2026. godinu. „Turistički cvet“ nije samo izbor najboljih u jednoj sezoni. To je prilika da se svake godine zastane i pogleda ko je novim idejama, kvalitetom, gostoprimstvom i pričom o Srbiji napravio korak dalje. Potraga za najboljima od 5. oktobra

Od ponedeljka, 5. oktobra pa do 18. oktobra u ponoć otvorene su prijave za prestižu nagradu „Turistički cvet 2026“ koju dodeljuje Turistička organizacija Srbije po 41. put. I što je možda najvažnije – kandidata ne predlaže samo struka. Predlagati mogu privredni subjekti, državni organi i institucije, udruženja, ali i fizička lica. Dakle, ako postoji neko za koga ste ove godine pomislili: „Ovo je mesto koje treba da vidi još ljudi“ – sada možete da ga predložite. Možda je to hotel koji je uspeo da spoji savremeni komfor sa autentičnim duhom kraja u kojem se nalazi. Možda je to malo seosko domaćinstvo koje čuva tradiciju, ali je istovremeno pronašlo način da je približi novim generacijama. Možda je to manifestacija koja je odavno prerasla lokalne okvire ili turistička agencija koja je od običnog putovanja napravila iskustvo koje se pamti. A možda je to osoba čiji je sadržaj na internetu promenio način na koji gledamo neki deo Srbije. Od planinskih hotela do salaša, od manifestacija do blogera „Turistički cvet“ obuhvata širok raspon turističke ponude, pa se kandidati mogu prijaviti u čak osam kategorija, sa dodatnim potkategorijama.

Biraju se najbolji u kategorijama turističkih organizacija, turističkih manifestacija i turističkih agencija, kao i među ugostiteljskim objektima za smeštaj – hotelima. U kategoriji hotela posebno se vrednuju hoteli u gradskim sredinama, banjama, planinski hoteli i ostali hoteli. Tu su i ostali ugostiteljski objekti za smeštaj, gde svoje mesto imaju kategorisana seoska turistička domaćinstva i objekti za smeštaj u domaćoj radinosti, ali i vinarije, vile, lovačke kuće, salaši i drugi objekti koji nemaju obavezu kategorizacije. Priznanje mogu dobiti i pravni subjekti koji doprinose unapređivanju turističke ponude i promociji turizma, dok su posebne kategorije rezervisane za influenisere i blogere, kao i za elektronske i štampane medije koji doprinose predstavljanju Srbije kao turističke destinacije.

Jer, kada se danas priča o putovanjima, turistička mapa više se ne crta samo u brošurama. Ona nastaje i na ekranima telefona, kroz fotografije, video-zapise, preporuke, tekstove i lične priče ljudi koji su negde bili – i poželeli da to iskustvo podele sa drugima. Stručni žiri bira finaliste, a onda glas preuzima publika Put do „Turističkog cveta“ ima još jednu posebnost. Pristigle kandidature najpre će razmatrati stručni žiri, koji će, na osnovu definisanih uslova i kriterijuma, izabrati finaliste. A onda na scenu ponovo stupa publika. Prošle godine publika je prvi put dobila priliku da učestvuje u izboru pobednika, a taj princip nastavlja se i ove godine. Nakon izbora finalista, građani će moći da glasaju onlajn putem sajta.

Tako će završna odluka biti spoj stručnog pogleda i iskustva publike – onih koji putuju, istražuju, otkrivaju nova mesta i svojim preporukama često odlučuju gde će neko sledeće krenuti. Prijavite se do 18. oktobra do ponoći, nominujte, i budite deo “Turističkog cveta 2026” – najprestižnije nagrade u oblasti turizma u Srbiji! Sve informacije o proceduri prijavljivanja, uslovima, kriterijumima i kategorijama dostupne su na sajtu, gde će se nakon izbora finalista odvijati i onlajn glasanje publike.