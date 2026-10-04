Koje glavne poruke su poslate s velikog skupa SNS u Areni? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:
Koje glavne poruke su poslate s velikog skupa SNS u Areni?
Krenuli oštro na Republiku Srpsku usred izborne kampanje: ko zabranjuju Indiru Radić i Bajagu zato što su "četnici"?
Bomba u Evropi: EU se proširuje na više od 30 članica; šta to znači za Srbiju?
Ko stvarno stoji iza pokušaja terorističkog napada u avionu, na letu iz Dubaija za Tel Aviv?
Padaju Zvicerovi ljudi: ko je Filip Zindović, čovek uhapšen u Holandiji dok je ugovarao prodaju 100 kg kokaina?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.