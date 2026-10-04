Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:

  • Koje glavne poruke su poslate s velikog skupa SNS u Areni?

  • Krenuli oštro na Republiku Srpsku usred izborne kampanje: ko zabranjuju Indiru Radić i Bajagu zato što su "četnici"?

  • Bomba u Evropi: EU se proširuje na više od 30 članica; šta to znači za Srbiju?

  • Ko stvarno stoji iza pokušaja terorističkog napada u avionu, na letu iz Dubaija za Tel Aviv?

  • Padaju Zvicerovi ljudi: ko je Filip Zindović, čovek uhapšen u Holandiji dok je ugovarao prodaju 100 kg kokaina?

Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda. 