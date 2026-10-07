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U Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoji duga tradicija osveštanja i blagosiljanja različitih predmeta, prostora i sredstava koja svakodnevno koristimo.

Sam čin osveštanja predstavlja prizivanje Božjeg blagoslova i molitvu da nam sve što je oko nas služi na duhovnu i telesnu korist, kao i na slavu Božju. Osnovna pravila i molitve za ove namene sabrane su u zvaničnoj bogoslužbenoj knjizi, Trebniku.

Kada je reč o građevinama i životnom prostoru, blagosiljaju se hramovi i manastiri, ali i porodični domovi i stanovi kroz tradicionalni čin osveštanja doma uz osveštanu vodu i molitvu. Pored toga, sveštenici osveštavaju poslovne prostore, kancelarije, lokale, kao i škole i zdravstvene ustanove kako bi rad u njima bio blagosloven.

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Blagoslov se može zatražiti i za lične predmete i simbole vere, kao što su krstići, ikone i brojanice. Nova odeća, svešteničke odežde, tradicionalne nošnje za posebne prilike, kao i državne ili verske zastave takođe spadaju u ono što se tradicionalno osveštava.

U modernom vremenu posebno je čest čin blagosiljanja prevoznih sredstava i mašina. Automobili, motori, bicikli, pa čak i čamci i brodovi osveštavaju se radi bezbednosti putnika. Pored toga, poljoprivrednici često traže blagoslov za radne mašine poput traktora i kombajna, kako bi trud na njivi doneo plod.

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O posebnim praznicima osveštavaju se hrana i plodovi, poput slavskog kolača, žita i vina na krsnu slavu, vaskršnjih jaja i hrane, semena za setvu, kao i sezonskih plodova poput grožđa na Preobraženje. Posebno mesto u domu zauzima Bogojavljenska vodica, koja se osveštava jednom godišnje i čuva tokom cele godine kao velika svetinja.

Crkva nikada ne osveštava predmete koji služe zlu, porocima ili su u suprotnosti sa hrišćanskim moralom. Ako neko želi da osvešta neki specifičan prostor ili predmet, najbolje je da se posavetuje sa svojim parohijskim sveštenikom, koji će objasniti na koji način se taj čin obavlja.

Kurir/Lepa i srećna

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