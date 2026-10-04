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Kraljevačkim ulicama prošla je litija sa moštima prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save.

Nakon što su bile u manastiru Žiča, mošti su juče prenete u Kraljevo i unete u Hram Svetog Save, gde će vernici do 6. oktobra moći da im se poklone i celivaju ih.

Mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, prekjuče su prvi put iznete iz manastira Studenica i prenete u manastir Žiča. Juče su iz Žiče prenete u Kraljevo. Litija je krenula od Hrama Svete Trojice i prošla centralnim gradskim ulicama, preko Trga srpskih ratnika, do Hrama Svetog Save. U litiji je učestvovao veliki broj vernika i građana.

Foto: RTS Printscreen

Mošti su unete u Hram Svetog Save, gde je posebno uređen prostor za poklonjenje. Vernici mogu da im pristupe, da se poklone i celivaju mošti, kao i da prime miropomazanje.

Srebrni kivot u kojem se nalaze mošti biće otvoren za vernike do utorka, 6. oktobra.

Foto: RTS Printscreen

Prepodobna Anastasija bila je supruga Stefana Nemanje i majka Svetog Save, Stefana Prvovenčanog i Vukana.

Vernici o dolasku moštiju u Kraljevo

Vernici navode da dolazak moštiju prepodobne Anastasije Srpske predstavlja veliki blagoslov za Kraljevo i njegove građane. O značaju ovog događaja svedoči i veliki broj vernika koji je došao da se pokloni moštima.

Foto: RTS Printscreen

Program prenosa moštiju iz Studenice u Žiču i Kraljevo nastavlja se danas.

U 9 časova u Hramu Svetog Save služena je Sveta arhijerejska liturgija, uz pojanje hora "Branko", koji okuplja više od 50 članova.

Foto: RTS Printscreen

Tokom poklonjenja moštima, sveštenici Eparhije žičke čitaće molitve za bolesne.

Kraljevčani i vernici iz drugih krajeva Srbije imaće priliku da se moštima prepodobne Anastasije poklone sve do utorka, 6. oktobra.

Kurir/RTS