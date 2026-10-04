Istorijski prizor u Kraljevu: Mošti majke Svetog Save stigle među vernike, evo do kada će vernici moći da ih celivaju
- Mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, prenete su u Kraljevo i unete u Hram Svetog Save.
- Vernici mogu da im se poklone i celivaju ih do utorka, 6. oktobra, uz mogućnost da prime miropomazanje.
- Litija je prošla centralnim ulicama grada, a u njoj je učestvovao veliki broj vernika i građana.
Kraljevačkim ulicama prošla je litija sa moštima prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save.
Nakon što su bile u manastiru Žiča, mošti su juče prenete u Kraljevo i unete u Hram Svetog Save, gde će vernici do 6. oktobra moći da im se poklone i celivaju ih.
Mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, prekjuče su prvi put iznete iz manastira Studenica i prenete u manastir Žiča. Juče su iz Žiče prenete u Kraljevo. Litija je krenula od Hrama Svete Trojice i prošla centralnim gradskim ulicama, preko Trga srpskih ratnika, do Hrama Svetog Save. U litiji je učestvovao veliki broj vernika i građana.
Mošti su unete u Hram Svetog Save, gde je posebno uređen prostor za poklonjenje. Vernici mogu da im pristupe, da se poklone i celivaju mošti, kao i da prime miropomazanje.
Srebrni kivot u kojem se nalaze mošti biće otvoren za vernike do utorka, 6. oktobra.
Prepodobna Anastasija bila je supruga Stefana Nemanje i majka Svetog Save, Stefana Prvovenčanog i Vukana.
Vernici o dolasku moštiju u Kraljevo
Vernici navode da dolazak moštiju prepodobne Anastasije Srpske predstavlja veliki blagoslov za Kraljevo i njegove građane. O značaju ovog događaja svedoči i veliki broj vernika koji je došao da se pokloni moštima.
Program prenosa moštiju iz Studenice u Žiču i Kraljevo nastavlja se danas.
U 9 časova u Hramu Svetog Save služena je Sveta arhijerejska liturgija, uz pojanje hora "Branko", koji okuplja više od 50 članova.
Tokom poklonjenja moštima, sveštenici Eparhije žičke čitaće molitve za bolesne.
Kraljevčani i vernici iz drugih krajeva Srbije imaće priliku da se moštima prepodobne Anastasije poklone sve do utorka, 6. oktobra.
Kurir/RTS