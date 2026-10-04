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Saobraćajna policija kreće u veliku međunarodnu akciju "Fokus na putu", koja će se istovremeno sprovoditi u Srbiji i drugim evropskim zemljama.

Cilj je da se posebna pažnja posveti ponašanju učesnika u saobraćaju i spreče najčešći prekršaji, a akcija će trajati od 5. do 11. oktobra.

Akcija će biti sprovedena u 34 evropske zemlje članice organizacije ROADPOL i biće usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza.

Foto: Shutterstock

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje značajno povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode – prema dostupnim istraživanjima, rizik može biti povećan četiri do čak 20 puta.

Upotreba mobilnog telefona za vreme vožnje predstavlja jedan od značajnih problema bezbednosti saobraćaja.

Foto: Kurir

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, oko pet odsto pešaka nepropisno koristi mobilni telefon ili slušalice prilikom prelaska kolovoza, dok se procenat vozača koji nepropisno koriste mobilni telefon tokom vožnje kreće od pet do deset odsto, u zavisnosti od vrste vozila.

Kurir/Espreso