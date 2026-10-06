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Jesen je uveliko pred vratima, a sa padom temperature počinje idealna sezona za beg od gradske gužve i uživanje u termalnim vodama.

Banjski turizam u Srbiji nudi savršen spoj netaknute prirode, lekovitih izvora i porodičnog odmora. Istražili smo koje su to domaće destinacije najlepše, ali i najpovoljnije za jesenje putovanje, i izdvojili tri nepogrešiva izbora.

Banja Palić

Smeštena na krajnjem severu Srbije, nadomak Subotice, Banja Palić predstavlja pravi dragulj koji spaja aristokratski duh s kraja 19. veka i savremene spa trendove. Pored poznate lekovite vode i termalnih bazena, posetiocima je na raspolaganju i novoizgrađeni, moderni akva-park sa velnes centrom, idealan za potpuni "reset" uma i tela nakon naporne radne nedelje.

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Cene prenoćišta u proseku iznose 1.200 dinara, ali variraju u zavisnosti od tipa smeštaja, blizine jezera i dodatnih sadržaja. Najpovoljnija opcija su svakako privatni apartmani, gde se noćenje može naći po ceni od 1.200 do 1.800 dinara po osobi.

Banja Vrdnik

Ovaj fruškogorski biser poslednjih godina doživeo je potpunu transformaciju – od skromnog lečilišta prerastao je u najmoderniju velnes oazu u zemlji. Banja Vrdnik danas predstavlja savršen spoj netaknute prirode, termalnog oporavka i luksuznog spa turizma. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Termal" ostala je okosnica zdravstvenog turizma sa svojim otvorenim i zatvorenim bazenima, dok su noviji, moderni rizorti doneli svetske standarde usluge u Srbiju.

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Kada je reč o cenama, najpovoljnija opcija su privatni apartmani koji se mogu iznajmiti za 20 do 25 evra po noći. Hotelski smeštaj je osetno skuplji, pa noćenje košta od 3.000 do čak 20.000 dinara, u zavisnosti od sezone i nivoa usluge.

Banja Mionica (Lepenica)

Na samo sat i po vožnje od Beograda krije se destinacija za koju je malo ko čuo – Banja Lepenica, u narodu daleko poznatija kao Banja Mionica. Smeštena u zelenoj dolini reke Lepenice, ova skrivena oaza nudi apsolutni mir pod krošnjama drveća, lekovitu vodu i istinski povratak prirodi. Kompleks raspolaže sa dva velika bazena za odrasle (olimpijskim i poluolimpijskim) u kojima se voda neprestano obnavlja direktno sa izvora.

Ova banja spada u najpovoljnije opcije, sa prosečnom cenom noćenja od oko 2.000 dinara. Najjeftiniji smeštaj nude lokalni domaćini, dok su privatni apartmani neznatno skuplji i mogu se iznajmiti po ceni od oko 3.000 dinara za noć.