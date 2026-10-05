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Darko Konstantinov iz Vršca nestao je 4. oktobra, a porodica i prijatelji od tada tragaju za njim.

Darko Konstantinov je poslednji put je viđen 4. oktobra oko 8 časova, na autobuskoj stanici u Beogradu na peronu za Vršac.

Kako se navodi u objavi na društvenim mrežama, kada je autobus iz Beograda stigao u Vršac, Darko nije bio ispred autobusa niti je ušao u autobus.

Darko Konstantinov, nestao, Vršac Foto: Druševene mreže

Reč je o osobi sa posebnim potrebama, zbog čega svaki trag ili informacija mogu biti od velike pomoći.

Porodica apeluje na javnost za pomoć.