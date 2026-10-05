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Darko Konstantinov iz Vršca nestao je 4. oktobra, a porodica i prijatelji od tada tragaju za njim.

Darko Konstantinov je poslednji put je viđen 4. oktobra oko 8 časova, na autobuskoj stanici u Beogradu na peronu za Vršac.

Kako se navodi u objavi na društvenim mrežama, kada je autobus iz Beograda stigao u Vršac, Darko nije bio ispred autobusa niti je ušao u autobus.

Darko Konstantinov, nestao, Vršac
Darko Konstantinov, nestao, Vršac Foto: Druševene mreže

Reč je o osobi sa posebnim potrebama, zbog čega svaki trag ili informacija mogu biti od velike pomoći.

Porodica apeluje na javnost za pomoć.

Ako ste ga videli, sreli ili imate saznanja koja bi mogla pomoći da se utvrdi gde se nalazi, molimo vas da to prijavite nadležnima ili porodici.

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