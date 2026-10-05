Danas se navršava 40 dana od smrti generala Ratka Mladića: Porodica, prijatelji i saborci na Topčideru odaju počast bivšem komadantu vojske RS (video, foto)
- Ljudi pale sveće i odaju počast bivšem komandantu Vojske Republike Srpske, a opelo počinje u 11 časova.
- Porodica bi, prema najavama, na groblje trebalo da stigne oko 10.30, na mestu gde je Mladić sahranjen
Porodica, prijatelji, saborci i poštovaoci generala Ratka Mladića okupili su se danas na Topčiderskom groblju u Beogradu, gde će biti održan pomen povodom 40 dana od njegove smrti.
Kako javlja reporter Kurira ljudi uveliko pristižu na groblje, pale sveće i odaju počast bivšem komandantu Vojske Republike Srpske.
Pomen počinje u11 časova, na mestu gde je Ratko Mladić i sahranjen. Porodica će, prema najavama, na groblje stići oko 10.30 sati, nakon čega će početi opelo.
Na Topčiderskom groblju okupili su se i veterani, kao i prijatelji i poštovaoci generala Mladića.
Stigao je i sin generala Darko Mladić sa porodicom.
Veliki broj građana prisustvuje pomenu, sveštenici služe opelo mnogi pale sveće u znak sećanja.
Kako javlja reporter Kurira opelo je završeno, sveštenstvo i prisutni celivaju krst i odaju počast generalu. Mnogi se pozdravljaju i sa porodicom.
Podsetimo, general Ratko Mladić, nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta 2026. godine u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale u Hagu. Njegova porodica i advokati prethodno su u više navrata tražili da mu bude omogućeno lečenje u Srbiji, dok je i Republika Srbija upućivala zahteve za njegovo prevremeno puštanje iz humanitarnih razloga, ali su ti zahtevi odbijeni.