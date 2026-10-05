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Porodica, prijatelji, saborci i poštovaoci generala Ratka Mladića okupili su se danas na Topčiderskom groblju u Beogradu, gde će biti održan pomen povodom 40 dana od njegove smrti.

Kako javlja reporter Kurira ljudi uveliko pristižu na groblje, pale sveće i odaju počast bivšem komandantu Vojske Republike Srpske.

Pomen počinje u11 časova, na mestu gde je Ratko Mladić i sahranjen. Porodica će, prema najavama, na groblje stići oko 10.30 sati, nakon čega će početi opelo.

1/4 Vidi galeriju Četrdesetodnevni pomen generalu Ratrku Mladiću Foto: Marko Kranjc

Na Topčiderskom groblju okupili su se i veterani, kao i prijatelji i poštovaoci generala Mladića.

1/21 Vidi galeriju 40 dana od smrti generala Ratka Mladića Foto: Marko Kranjc

Stigao je i sin generala Darko Mladić sa porodicom.

00:17 Dolazak porodice na pomen Ratku Mladiću Izvor: Kurir/Marko Kranjc

Veliki broj građana prisustvuje pomenu, sveštenici služe opelo mnogi pale sveće u znak sećanja.

00:19 Ratko Mladic 40 dana Izvor: MONDO/Uroš Matejić

Kako javlja reporter Kurira opelo je završeno, sveštenstvo i prisutni celivaju krst i odaju počast generalu. Mnogi se pozdravljaju i sa porodicom.

00:34 Prisutni odaju poštu generalu i pozdravljaju se sa porodicom Izvor: Kurir

Podsetimo, general Ratko Mladić, nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta 2026. godine u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale u Hagu. Njegova porodica i advokati prethodno su u više navrata tražili da mu bude omogućeno lečenje u Srbiji, dok je i Republika Srbija upućivala zahteve za njegovo prevremeno puštanje iz humanitarnih razloga, ali su ti zahtevi odbijeni.