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Srpska pravoslavna crkva 6. oktobra obeležava praznik Začeća Svetog Jovana Preteče i Krstitelja, praznik radosti i milosti Božije.

- Ovoga dana proslavlja se milost, čudo i mudrost Božija; milost prema pobožnim i pravednim roditeljima svetog Jovana, starcu Zahariji i starici Jelisaveti, koji su cijelog života željeli i od Boga prosili jedno dijete; čudo začeća Jovanova u prestarjeloj utrobi Jelisavetinoj; i mudrost u domostrojiteljstvu ljudskoga spasenja. Jer sa Jovanom imađaše Bog naročito velike namjere, naime, da on bude prorok i Preteča Hristu Gospodu, Spasitelju svijeta“, piše na sajtu SPC.

Naime, prema predanju, roditelji Svetog Jovana Krstitelja Zaharije i Jelisaveta su se celog života borili za potomstvo, a kada su bili u zrelijim godinama, javio im se anđeo i rekao da će dobiti sina koga moraju nazvati Jovan.

Zapisano je da je Zaharije zanemeo, kada je saznao da će on i Jelisaveta dobiti dete. Kada se rodio Jovan Preteča, od Zaharija je zatraženo da na pločici napiše ime sina i kada je to uradio, progovorio je.

Jovan je u svojim propovedima kritikovao moralno posrnuće svojih savremenika, pozivajući ih da se pokaju i vrate životu po Božijim zakonima. Krštavao je ljude u reci Jordan, govoreći im da ih on krsti vodom, a da za njim “ide onaj koji će ih krstiti Duhom Svetim i ognjem”.

Dobro je krstiti decu 6. oktobra

Prema verovanju, ovo je dan kad se dešavaju čuda.