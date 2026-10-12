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Danas smo navikli da se svadbeno slavlje završava u trenutku kada poslednji gosti napuste restoran, da se mladenci iz ljubavi odlučuju na zajednički život i da je bela venčanica nezaobilazan detalj svake mlade. Međutim, pre jednog veka na našim prostorima važila su potpuno drugačija pravila.

Povodom velikog jubileja Etnografskog muzeja u Beogradu, otvorena je izložba koja posetiocima prikazuje neverovatno bogatstvo i raznolikost svadbenih običaja s kraja 19. i početka 20. veka. Kroz pažljivo osmišljenu postavku, kustoskinja Tijana Čolak Antić Popović i etnolog Saša Srećković vode vas na proputovanje od severa do juga i od istoka do zapada Srbije, otkrivajući kako se živelo, volelo i slavilo u vreme naših prabaka.

Brak kao društveni i ekonomski savez čitave zajednice

Iako u današnje vreme rečenica "udala se zbog para" nosi izrazito negativnu konotaciju, u prošlosti je brak bio pre svega ekonomski i društveni projekat. U vremenu kada se sve proizvodilo ručno i kada su teški poljoprivredni radovi poput kosidbe, mobe i gradnje kuće zahtevali nesebičnu pomoć komšija i rođaka, spajanje dve porodice predstavljalo je pitanje opstanka.

Etnolog Saša Srećković objašnjava da se moderna definicija udaje radi materijalne sigurnosti nekada smatrala društveno poželjnom i sasvim prirodnom stvari. Prilikom ugovaranja braka gledalo se da porodice budu vredne, zdrave i čestite kako bi mogle da se oslone jedna na drugu. Ipak, to ne znači da emocije uopšte nisu postojale. Mladi su se sretali u seoskom kolu, na okupljanjima i tokom čuvanja stoke, gde je neverbalna komunikacija bila na izuzetno visokom nivou, pa su itekako umeli da pokažu da li se jedno drugom dopadaju.

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Prosidba kojoj mladoženja nije ni prisustvovao

Prikaz prosidbe u okolini Pirota iz 1900. godine otkriva fascinantne detalje o tome kako je izgledao sam čin ugovaranja braka. Zanimljivo je da mladoženja uopšte nije odlazio u kuću buduće mlade. Umesto njega, u kuću devojčinog oca dolazili su mladoženjin otac i njegov stariji, već oženjeni brat koji je dobro znao kako se ti poslovi vode.

Dok su stariji pregovarali i ugovarali saradnju dve kuće, devojka je sedela u potpuno drugoj prostoriji. Tek kada bi se očevi konačno rukovali i postigli dogovor, stariji brat bi opalio iz puške, dajući time glasno do znanja čitavom selu da je devojka isprošena. Otac bi tek tada pozvao kćerku da izađe, ljubi ruke prisutnima u znak poštovanja i primi darove - struk bosiljka, maramu okićenu sitnim novčićima i kutiju sa dragocenostima.

Misterija bele venčanice i zaštitnog vela

Uprokos uvreženom mišljenju da su se naše prabake od vajkada udavale u belim haljinama, tradicija bele venčanice stigla je znatno kasnije. Prva poznata Srpkinja koja se udala u belom bila je Petrija, kći kneza Miloša Obrenovića. Međutim, to nije bila klasična evropska venčanica već tradicionalno gradsko srpsko odelo - fistan i libade izrađeni u beloj boji.

Tek od oko 1880. godine bele venčanice počinju masovnije da ulaze u upotrebu, i to ne samo u gradskim sredinama već i po selima širom Pirota, Ivanjice, Knjaževca i Požege. Na sačuvanim fotografijama iz tog doba često se mogu videti svatovi odeveni u narodne nošnje, dok nevesta ponosno pozira u beloj haljini i sa dugim velom. Veo je prvobitno imao mističnu i zaštitnu ulogu jer je potpuno prekrivao lice kako bi mladu zaštitio od "urokljivih očiju", da bi se tek pod uticajem zapadne mode spustio niz leđa kao simbol raskoši.

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Prava svadba se završavala tek rođenjem prvog deteta

Za razliku od savremenih shvatanja, svadbeni ritual u prošlosti nije se završavao odlaskom gostiju. Na selu mlada nije nosila belu venčanicu, već posebnu i izuzetno bogato ukrašenu kapu zvanu oglavlje. Ova kapa bila je ukrašena zvončićima, paunovim perjem i detaljima u crvenoj boji - sve u cilju odbrane od zlih sila i nečistih pogleda.

Nevesta bi oglavlje stavljala na dan venčanja i nosila ga svakodnevno sve do trenutka kada bi rodila svoje prvo dete. Tek činom rađanja potomka, mlada žena je smatrana u potpunosti prihvaćenim, punopravnim i priznatim članom nove porodice u koju je stupila.

Proces obezbeđivanja potomstva bio je isprepletan brojnim obredima. Prilikom ulaska u novi dom, svekrva bi mladoj u ruke predavala "nakonče" - najmlađe muško dete iz porodice, koje je u gradskim sredinama često bilo obučeno u svečano mornarsko odelce. Mlada bi potom iz sita posipala svatove žitom i jabukama za plodnost, a zatim bacala sito preko krova kuće. Verovalo se da će brak biti dugovečan i uspešan ukoliko se sito zadrži na krovu.

Borba protiv uroka, bučni Čauš i devojački miraz

U svadbenim običajima zaštita od magije i zlih sila bila je prisutna na svakom koraku. Odela su izvezena crvenim koncem jer se crvena boja smatrala bojom krvi koja odbija svako zlo, dok su na kapiju i ulazna vrata pleteni venci od ruzmarina, bosiljka i šimšira. Posebno upečatljiva figura bio je Čauš ili Čajo - svojevrsna preteča današnjih animatora, čiji je glavni zadatak bio da pravi buku, nosi neobične maske sa rogovima i papričicama i skreće pažnju na sebe kako bi uroci napali njega umesto mladenaca.

Devojčica je još od malih nogu, čuvajući stoku na pašnjaku, nosila preslicu i učila da prede, tka i plete. Svaki komad veza u devojačkom mirazu pokazivao je koliko je buduća mlada vredna i spretna. Pored ručnih radova, peškira i bogato vezene odeće, roditelji su odvajali zlatne i srebrne dukate, nakit, svilene jaknice poput mintana, pa čak i specijalno poručene ćilime sa utkanim imenom oca i godinom rođenja kćerke.

Iako su mnogi živopisni običaji opstali u transformisanom obliku, pojedine bizarne pojave iz daleke prošlosti na sreću su potpuno iščezle. Među njima je i takozvano snohačenje koje je podrazumevalo intimni odnos svekra i snaje i bio čest u Pomoravlju i Vranju. Reč je o običaju u kome je svekar stupao u odnos sa snajom ako je mladoženja previše mlad. Nastao je pre svega iz potrebe da se radna snaga zadrži u kući, a ostao zabeležen i u delu "Nečista krv" Bore Stankovića.

Posetite izložbu u Etnografskom muzeju

Svi oni koji žele da uživo vide autentične nošnje, raskošne mirazne sanduke, zlatom vezene košulje i obredne predmete naših predaka, mogu posetiti izložbu „Srpske svadbe pre 125 godina“ u Etnografskom muzeju u Beogradu. Izložba će biti otvorena godinu dana, a vrata muzeja otvorena su svakog dana osim srede, u periodu od 10 do 20 časova.