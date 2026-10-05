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Pravoslavni vernici sutra, šestog oktobra, slave Začeće Svetog Jovana Preteče i Кrstitelja.

Na taj dan proslavlja se milost prema pobožnim i pravednim roditeljima svetog Jovana, starcu Zahariji i starici Jelisaveti, koji su celog života želeli i Boga molili da im podari jedno dete.

Prema predanju, kada je Jelisaveta ostala trudna, Zaharije je zanemeo. Kada se rodio Preteča, od njegovog oca Zaharija je zatraženo da na pločici napiše ime deteta i kada je on napisao sinovljevo ime, istog časa je progovorio.

Kao mlad Jovan je otišao u pustinju gde se hranio korenjem i divljim medom. U propovedima je kritikovao moralno posrnuće svojih savremenika, pozivajući ih da se pokaju i vrate životu po Božijim zakonima.

On je krštavao ljude u reci Jordan, govoreći im da ih on krsti vodom, a da za njim "ide onaj koji će ih krstiti Duhom Svetim i ognjem".

Sveti Jovan Krstitelj
Sveti Jovan Krstitelj Foto: Profimedia

Veruje se da bi na taj dan svi roditelji koji nisu krstili decu trebalo to da učine ili bar da odrede datum kada će obaviti krštenje. A oni koji nemaju poroda treba da se pomole i ne gube nadu.

Jovana Preteču je pogubio judejski kralj Irod. Jevanđelist Luka poželeo je da prenese telo Jovanovo iz Sevastije, gde je veliki prorok i posečen u Antiohiju.

Ali, uspeo je samo da dobije i prenese jednu ruku koja se u Antiohiji čuvala do desetog veka, pa je posle prenesena u Carigrad, odakle je i nestala u vreme Turaka.

Kurir.rs/ Srbija danas

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