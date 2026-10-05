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Mnogi od njih potiču iz engleskog jezika, ali su dobili nova značenja, skraćeni su ili prilagođeni komunikaciji na mrežama. Zato razgovor mlađih ponekad za starije generacije može da zvuči gotovo kao šifra.

Kad je nešto „krindž“, a neko ima „rizz“

Jedan od najpoznatijih izraza je „krindž“ (cringe), koji opisuje nešto neprijatno, blamantno ili toliko neprijatno za gledanje da izaziva takozvani transfer blama.

„Rizz“, s druge strane, označava harizmu i sposobnost zavođenja. Kada za nekoga kažu da „ima rizz“, poruka je da ume da flertuje i lako ostavlja dobar utisak.

Tu je i izraz „simp“, koji se koristi za osobu koja pokazuje previše pažnje nekome ko joj se dopada, naročito kada ta naklonost nije uzvraćena.

„Pusti ga da kuva“ nema veze sa kuhinjom

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Izraz „let him cook“ ne treba shvatiti bukvalno. Koristi se kada neko radi nešto dobro ili zanimljivo i treba ga pustiti da nastavi.

Sličnu zabunu može da izazove i „spill the tea“. Tu takođe nije reč o čaju, već o pozivu da neko otkrije trač, detalje ili zanimljivu priču.

Kada Gen Z kaže da je neko „pojeo“ ili „ate“, to je zapravo kompliment. Znači da je nešto uradio odlično, dobro se obukao, našminkao, nastupio ili jednostavno ostavio snažan utisak.

Šta znači kada je neko „delulu“

„Delulu“ dolazi od engleske reči „delusional“ i koristi se za osobu koja je pomalo otišla predaleko u svojim očekivanjima ili fantazijama.

Na primer, neko može da zaključi da mu se simpatija dopada samo zato što mu je pogledala objavu na društvenoj mreži.

„Ick“ označava potpuno suprotan osećaj – trenutak kada vam se neko ko vam je do tada bio privlačan iznenada učini odbojnim zbog nekog detalja ili ponašanja.

Aura, sigma i NPC

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„Aura farming“ koristi se kada neko namerno pokušava da izgleda kul, samouvereno ili harizmatično kako bi ostavio što jači utisak.

„Sigma“ je izraz koji se nekada koristio za navodno samostalnu i samouverenu osobu koja ne mari za mišljenje drugih, ali se danas često koristi ironično i kao deo internet humora.

NPC, skraćenica od „non-player character“, u internet slengu označava osobu koja deluje kao da samo prati druge, ponavlja iste obrasce i nema mnogo sopstvene inicijative.

Od "green flag" do "ragebait"

„Green flag“ označava dobar znak u nečijem ponašanju, naročito u emotivnim odnosima, dok je „red flag“ upozorenje da nešto možda nije u redu.

„Ragebait“ je sadržaj napravljen upravo sa ciljem da izazove bes i raspravu, jer veći broj komentara i reakcija donosi i veći domet objave.

Tu su još i „drip“, kojim se opisuje dobar stil oblačenja, „ghosting“, odnosno nagli prekid komunikacije bez objašnjenja, kao i izraz „living rent free“, za nekoga ili nešto što nam se stalno vrti po glavi.