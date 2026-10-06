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Viktor Franolić, učenik drugog razreda Šeste beogradske gimnazije, prvi je srednjoškolac iz Srbije koji je bio na Severnom polu.

Viktor je, bio član ekspedicije koja je ovog avgusta putovala na Arktik ruskim nuklearnim ledolomcem. U konkurenciji od preko 5.000 talentovanih tinejdžera iz 22 zemlje širom sveta, Viktor je odabran da bude član ove nesvakidašnje ekspedicije, saopštila je Šesta beogradska gimnazija na Fejsbuk stranici.

učenik severni pol Viktor Franulic Foto: Facebook/Шеста београдска гимназија

"Sve je krenulo krajem maja"

- Sve je krenulo krajem maja kada mi je otac poslao link za konkurs sa pitanjem da li bih želeo da probam da učestvujem. Meni se svidela ideja i odlučio sam da probam, bez ikakvih očekivanja - naveo je Franolić.

učenik severni pol Viktor Franulic Foto: Facebook/Шеста београдска гимназија

Prolazio je kroz sva tri dela konkursa prateći uputstva organizatora.

- Prvi krug sam prošao sa nekim opštim znanjem koje sam stekao prethodno, za drugi krug sam gledao vebinare koji su bili deo konkursa i pratio uputstva na zvaničnom sajtu takmičenja. Za finale je trebalo pripremiti video prezentaciju na zadatu temu, to sam više puta snimao dok nisam bio zadovoljan rezultatom - kaže.

učenik severni pol Viktor Franulic Foto: Facebook/Шеста београдска гимназија

Prvog dana naišli na oluju

Sama ekspedicija je, kako je rekao, trajala od prvog do petnaestog avgusta.

- Prvi dan smo imali posetu muzeju i kratko turističko vođenje kroz Moskvu, zatim smo išli na let za Murmansk. U Murmansku smo imali jedan dan da se spremimo za ekspediciju i ceremoniju otvaranja. Zatim smo, 4. avgusta, nakon ceremonije otvaranja ekspedicije, započeli desetodnevnu plovidbu iz Murmanska do Severnog pola - rekao je i nastavio:

učenik severni pol Viktor Franulic Foto: Facebook/Шеста београдска гимназија

- Prvog dana smo bili na palubi tek nešto kraće od dva sata, kad smo naišli na oluju.

Tokom ekspedicije, imali smo po dva predavanja dnevno koja su nam držali stručnjaci iz Rusije i sveta, slobodno vreme (koje smo provodili u sobama i biblioteci), i razne zabavne aktivnosti, poput evakuacione vežbe, tradicionalnih plesova, poseta kapetanovom mostu, koncerata, žurki, karaoka i tome slično.

učenik severni pol Viktor Franulic Foto: Facebook/Шеста београдска гимназија

Proslavili dolazak na palubi

Osmog avgusta stigli su na Severni pol, gde su dolazak proslavili na palubi broda.

- Kasnije tog dana dva puta smo izlazili sa broda, učestvovali u snimanju spota za rusku grupu "Ai Jola", slikali se ispred broda na geografskom Severnom polu, i gledali podizanje zastave.

Pretposlednji dan na brodu je bio posvećen poseti arhipelagu Franca Jozefa, na koji nismo silazili, ali smo imali priliku da sa broda uživamo u pogledu, slikamo jato ptica, slušamo predavanje o tim ostrvima, kao i da gledamo lansiranje stratosferne platforme na više od 15 kilometara visine - naveo je Franolić.

"Najboljih 10 dana mog života"

Poslednji dan na brodu imali su retku šansu da gledaju pomračenje sunca.

- Završni dan ekspedicije obeležen je završnom ceremonijom. Pred povratak kući, u Moskvi posetili smo muzej nuklearne tehnologije "Atom", videli Crveni trg i obilazili grad. Tako je prošlo najboljih deset dana mog života, krenulo je neočekivano i iznenađujuće dobro, bilo je predivno dok je trajalo, i bio sam tužan što se završilo - zaključio je.