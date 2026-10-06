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Od oktobra 2027. godine, kada počinje da se primenjuje nova uredba EU, putnici će imati pravo da bez doplate u avion unesu ranac ili torbu koja staje ispod sedišta, dok će cena ostalog ručnog prtljaga morati da bude jasno prikazana već na početku rezervacije.

Ideja je da putnik već na početku rezervacije zna šta je sve uključeno u cenu, kaže Petar Vojnović sa portala "Tango siks“. Očekuje da nova pravila olakšaju poređenje cena karata i da budu uvrštena i u srpsko zakonodavstvo.

Koliko prtljaga može da se unese u avion bez doplate definiše nova uredba EU, koja stupa na snagu 22. oktobra ove godine, ali će se primenjivati od 23. oktobra sledeće godine.

Uredba bi trebalo da donese veću transparentnost prilikom kupovine avio-karte, pre svega kada je reč o ručnom prtljagu.

Zašto su avio-kompanije stroge oko ručnog prtljaga Foto: Jeffrey Isaac Greenberg 9+ / Alamy / Profimedia

Glavni i odgovorni urednik portala Tango siks Petar Vojinović objašnjava da je cilj da putnik već na početku rezervacije zna šta je uključeno u cenu, umesto da se troškovi dodaju u kasnijim koracima.

- Oni su sada, da bi to rešili, da bi vas kao kupce avio-karata zaštitili, rekli da imamo pravo na rančeve, na torbe koje imaju otprilike 30 puta 50 centimetara, da ih stavimo pre svega ispod sedišta ispred nas. Taj komad prtljaga će morati sada zakonski da bude, kada krene da se primenjuje, apsolutno besplatan - kaže Vojinović.

To, međutim, ne znači da će svaki ručni prtljag koji se unosi u avion biti besplatan.

Manja torba ili kofer koji se smeštaju u odeljak iznad sedišta ne moraju da budu besplatni, ali će avio-kompanije morati jasno da prikažu njihovu cenu već prilikom oglašavanja i na početku rezervacije.

- To će onda, što je iz ugla konzumerizma, odnosno pravila marketinga i prava putnika, zapravo transparentnije, i onda će, kako Evropska unija obrazlaže, pojednostaviti upoređivanje cena karata - navodi Vojinović.

Nova pravila menjaju i cene

Nova pravila mogla bi da utiču i na početnu cenu avio-karte, koja će biti nešto viša ako u nju odmah bude uračunat manji ručni prtljag, ali će putnik već na početku rezervacije imati jasniju sliku koliko će let zaista koštati.

Zašto su avio-kompanije stroge oko ručnog prtljaga Foto: wichayada suwanachun / Alamy / Profimedia

- Sada je samo pod obavezom zakona da ne smeju da kažu da je cena zaista toliko niska, već odmah da je u tu cenu uključen i manji taj prtljag za putničku kabinu, a onda će ona biti za nijansu veća, ali će i dalje biti niska u poređenju sa nekim avio-kompanijama s tradicionalnim poslovnim modelima - kaže Vojinović.

Promena je posebno značajna kod niskotarifnih kompanija, kod kojih početna cena karte često ne obuhvata dodatni ručni prtljag.

Prema Vojinovićevim rečima, najniže tarife koje podrazumevaju samo ranac ostaju, ali više ne bi trebalo da se dešava da se oglašava veoma niska cena, a da ona posle dodavanja prtljaga tokom rezervacije višestruko poraste.

Na koga se odnose nova pravila

Nova pravila odnose se na avio-kompanije registrovane u Evropskoj uniji, pa će za putnike iz Srbije biti važno kojom avio-kompanijom lete.

Zašto su avio-kompanije stroge po pitanju ručnog prtljaga Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Srbija nije članica EU, ali Vojnović očekuje da će ova pravila naknadno biti ugrađena i u domaće propise, kao što je ranije učinjeno sa evropskim pravilima o pravima putnika u slučaju dužeg kašnjenja letova.

- Ovo će najverovatnije, kada se ažurira u okviru EU zakonodavstva, verovatno isto biti uvršteno u naše zakonodavstvo, iako nismo članica Evropske unije. Dakle, to je već praktično bilo pokazano nekim drugim pravilima - zaključuje Vojinović.

Kurir/ RTS