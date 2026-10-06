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Mladić iz Vršca za kojim se tragalo dva dana je pronađen, porodica je potvrdila da je na bezbednom.

Posle dva dana potrage, mladić (31) iz Vršca pronađen je tokom jučerašnjeg dana u Šimanovcima.

Porodica je potvrdila da je pronađen i da se sada nalazi na bezbednom.

Podsetimo, on je nestao 4. oktobra kada je poslednji put je viđen oko 8 časova na autobuskoj stanici u Beogradu, na peronu za Vršac. Kada je autobus iz Beograda stigao u Vršac, njega nije bilo.

Kurir.rs/Vršac online

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