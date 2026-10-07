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Železničko stajalište Tehničko-putničke stanice (TPS) Novi Sad od sutra će biti otvoreno za ulazak i izlazak putnika, čime počinje testiranje novog reda vožnje, navedeno je danas u saopštenju Srbijavoza i Infrastruktura železnice Srbije.

Testiranje novog reda vožnje započeće vozovima "Soko" Inter City, koji će se zaustavljati na stajalištu TPS Novi Sad radi ulaska i izlaska putnika, Blic prenosi pisanje Tanjuga.

U narednim danima očekuje se i testiranje novog režima saobraćaja kod ostalih vozova, navodi se u saopštenju.

Novi red vožnje primenjivaće se od 12. oktobra

Dodaje se da su tokom perioda testiranja moguća odstupanja u izvršenju reda vožnje zbog čega se korisnici mole za razumevanje i preporučuje im se da se pre putovanja informišu o polascima i saobraćanju vozova.

Putnici informacije mogu da pronađu na internet stranici "Srbijavoz" - www.srbijavoz.rs, u odeljku "vesti" i "informacije uživo", i dobiti ih putem kol centra na telefon 011/360-28-99.

Novi red vožnje, koji podrazumeva izmenu organizacije saobraćaja putničkih vozova, primenjivaće se od 12. oktobra i biće objavljen na internet stranici "Srbijavoza" - www.srbijavoz.rs.