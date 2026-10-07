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Bulevar Mihaila Pupina na Novom Beogradu nepravedno nosi pogrešno ispisano ime velikog srpskog naučnika. Kada je Lenjinovo ime zamenjeno Pupinovim, njegovo ime pogrešno je upisano na uličnim tablama i u ličnim kartama.

Odluka je doneta na sednici Skupštine grada Beograda održanoj 24. aprila 1997. godine.

Odbornici Skupštine grada usvojili su juče predlog da se ova pravopisna greška ispravi, bulevar će ubuduće nositi naziv Bulevar Mihajla Pupina.

- Dom kulture 'Mihajlo Pupin' Idvor izjasnio se da je na Međunarodnom naučnom skupu 'Život i delo Mihajla Idvorskog Pupina' dogovoreno da se zvanično koristi ime Mihajlo - navodi se u obrazloženju odluke.

Odbornici su glasali i o predlogu da Ulica nova 501 na Vračaru dobije ime Bratislava Brace Petkovića. On je bio srpski reditelj i dramski pisac, rođen u Beogradu 1948. godine, a preminuo je 2021. Poznat je kao osnivač Muzeja automobila i pozorišta Moderna garaža i bivši ministar medija i informisanja.

Na Savskom vencu deo Ulice Andre Nikolića trebalo bi da ponese ime Milovana Vitezovića. Reč je o srpskom piscu, scenaristi i dugogodišnjem uredniku igranog programa TV Beograd i glavnom uredniku umetničkog programa RTS-a. Bio je i profesor filmskog i televizijskog scenarija.

Jednoj novoj ulici na Savskom vencu predloženo je ime Taškentska. Taškent je glavni grad Republike Uzbekistan, čija je ambasada u Beogradu inicirala da jedna ulica ponese ovo ime.