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Kompanija Porsche Srbija i Crna Gora, generalni uvoznik vozila marke Volkswagen, predstavila je novi Volkswagen ID. Polo, model koji donosi prepoznatljiv duh jednog od najpoznatijih Volkswagen modela u novu eru električne mobilnosti.

Novi ID. Polo predstavlja važan korak u razvoju Volkswagen ponude električnih vozila i pokazuje kako tradicija, savremeni dizajn i napredne tehnologije mogu da se objedine u modelu namenjenom svakodnevnoj urbanoj mobilnosti. Zadržavajući karakter i praktičnost, po kojima je Polo decenijama poznat, novi model donosi potpuno električno iskustvo vožnje i savremeni pristup mobilnosti.

Volkswagen ID. Polo razvijen je sa idejom da električna mobilnost bude prirodan deo svakodnevnog života. Kompaktne dimenzije i karakterističan dizajn prilagođeni su gradskoj vožnji, dok savremene tehnologije i digitalne funkcije doprinose udobnosti i jednostavnijem korisničkom iskustvu.

Promocija modela u TC Galerija bila je prilika da se kroz neposredno iskustvo predstavi dizajn, koji povezuje prepoznatljive elemente Polo porodice sa novim vizuelnim identitetom Volkswagen električnih modela. Jasne linije, moderne proporcije i detalji karakteristični za novu generaciju ID modela stvaraju prepoznatljiv izgled koji istovremeno ostaje blizak tradiciji brenda.

Foto: Promo

U enterijeru, ID. Polo donosi savremeno i funkcionalno okruženje, uz digitalne tehnologije koje odgovaraju potrebama današnjih vozača. Prostor je osmišljen tako da pruži visok nivo komfora i praktičnosti, dok intuitivna rešenja doprinose jednostavnijem korišćenju brojnih funkcija vozila.

Kao deo Volkswagen električne porodice, ID. Polo nastavlja strategiju razvoja modela koji kombinuju održivu mobilnost sa svakodnevnom upotrebljivošću. Električni pogon omogućava tiho i dinamično iskustvo vožnje, dok savremena tehnologija pruža nove mogućnosti povezivanja automobila sa digitalnim životom korisnika. ID. Polo istovremeno pokazuje kako Volkswagen pristupa budućnosti mobilnosti ne odriče se vrednosti koje su decenijama bile osnova uspeha brenda već ih prilagođava novim potrebi vozača. Praktičnost, funkcionalnost i prepoznatljiv dizajn sada se povezuju sa prednostima električne mobilnosti i tehnologijama nove generacije.

Posebnu vrednost donosi širok izbor naprednih sistema asistencije, od kojih su pojedini trenutno jedinstveni u B-segmentu električnih vozila. Connected Travel Assist sa automatskim prepoznavanjem semafora i reakcijom na crveno svetlo, kao i asistirana promena vozne trake, dostupni su u paketima opreme Life i Style. Park Assist Pro sa memorijskom funkcijom i mogućnošću pamćenja i daljinskog parkiranja, kao i Area View sa prikazom okruženja vozila od 360 stepeni, dostupni su u Style varijanti. Dodatnu bezbednost vozaču pružaju proaktivna zaštita putnika, napredni sistem praćenja pažnje i umora sa kamerom u kabini i Emergency Assist, dok je One-pedal driving dostupan u svim varijantama - Trend, Life i Style.

Foto: Promo

Dragan Prljinčević, direktor brenda Volkswagen za Srbiju i za Crnu Goru, istakao je sledeće:

„Novi Volkswagen ID. Polo nije samo električna alternativa poznatom modelu; on predstavlja novo poglavlje jedne od najvažnijih priča u istoriji Volkswagena. Brzo punjenje, Vehicle-to-Load funkcija, napredni sistemi asistencije i moderna digitalna unutrašnjost čine ga vozilom spremnim za potrebe nove generacije korisnika. Najvažnije od svega, ID. Polo ostaje veran vrednostima koje kupci očekuju od jednog Pola: jednostavnost, pouzdanost, praktičnost i kvalitet. Razlika je u tome što su te vrednosti sada objedinjene sa električnim pogonom, savremenom tehnologijom i odgovornijim pristupom mobilnosti.“

Promocija novog modela predstavlja još jedan korak u približavanju električne mobilnosti domaćim kupcima i potvrđuje posvećenost kompanije Porsche Srbija i Crna Gora predstavljanju novih tehnologija i savremenih rešenja iz Volkswagen portfolija široj publici.

Novi Volkswagen ID. Polo sa paketom Trend i baterijom kapaciteta 37 kWh dostupan je po promotivnoj ceni od 24.995 evra. Za kupovinu ovog električnog vozila moguće je ostvariti podsticajna sredstva Republike Srbije u skladu sa važećim programom subvencija, propisanim uslovima i postupkom odobravanja.

Dodatne informacije o modelu Volkswagen ID. Polo, dostupnosti, aktuelnim ponudama i uslovima kupovine i finansiranja dostupne su kod ovlašćenih Volkswagen partnera u Srbiji i u Crnoj Gori, kao i putem zvaničnih komunikacionih kanala kompanije Porsche Srbija i Crna Gora.



