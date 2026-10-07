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Nišlijka Radmila Đurić (57) u penziji je dve godine, ali i dalje skače padobranom, kao što je to činila tokom svoje vojničke karijere.

Radmila je počela da skače sa 20 godina, kao pripadnica 63. padobranske brigade Vojske Srbije i tokom nedavno održanog Otvorenog padobranskog prvenstva Srbije u Nišu premašila je brojku od 3.400 skokova.

- Počela sam da skačem kada sam imala 20 godina, a nastavila sam da skačem i nakon penzionisanja, pre dve godine. Skačem za klub „Arhistratig“ koji okuplja veterane 63. padobranske brigade. S obzirom da već imam preko 3.400 skokova padobranom, skakanje mi je postalo „rutina“, ali i dalje mi je svaki skok priča za sebe. Pamtim svakako prvi skok, ali zapravo imam dosta skokova za pamćenje. Skočila sam sa visine od 9.205 metara što je državni rekord u slobodnom padu. Skakala sam sam i različite rekorde u formacijama - izjavila je Đurić.

Ona je istakla da i dalje kada se nađe na nebu i skoči ima „fantastičan osećaj“.

- Kao i u svakom poslu, najbitnija je podrška porodice. Ukoliko mislite nešto „ljudski“ da radite morate da imate podršku porodice, da nemate taj pritisak da niste podržani, da vas čeka u kući neka nesuglasica, svađa i ostalo - istakla je Đurić.

Tokom svih proteklih godina, kazala je, samo jednom se našla u „nezgodnoj“ situaciji prilikom skoka.

- Jednom sam odbacila glavnu kupolu padobrana jer se nije dobro otvorila. Povukla sam rezervni padobran i bezbedno se prizemila sa njim - rekla je Đurić.

Po broju skokova Đurić je rekorderka među ženama u Nišu, a i jedna od žena sa najvećim brojem skokova u Srbiji.

Tokom svoje vojničke karijere, kao instruktor padobranstva u 63. padobranskoj brigadi, obučila je za skokove veliki broj vojnika. Prema njenim rečima, padobranski poziv nosi sa sobom i određeni strah, ali ako prođete obuku kako treba, nijedan skok nije opasan.

- Normalno je da ljudi imaju strah kada skaču padobranom. Instruktori uče padobrance kako da se izbore sa tim strahom. Ljudi se plaše onoga što ne poznaju. Kada u toku obuke usavršite sve procedure i znate u svakom segmentu skoka šta vas očekuje, razloga za strah je sve manje. Vi ste spremni za sve ono što vas očekuje na skoku i opasnosti nema - istakla je Đurić.