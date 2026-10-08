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Srbija se narednih dana suočava sa velikim vremenskim preokretom. Posle gotovo letnjih temperatura, koje su ponegde dostizale i oko 30 stepeni, sledi postepeno naoblačenje, kiša, pljuskovi i osetan pad temperature.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), danas će i dalje biti veoma toplo, uz postepeno povećanje oblačnosti i umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar.

Tokom noći ka petku naoblačenje sa kišom i pljuskovima najpre će zahvatiti severne i zapadne krajeve, dok se u petak padavine očekuju i u ostalim delovima zemlje. Istovremeno će doći do pada temperature, uz pojačan zapadni i severozapadni vetar.

Foto: RHMZ Printscreen

Ni vikend neće doneti povratak letnjih uslova. Očekuje se pretežno oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom. U nedelju će tokom popodneva na severu i zapadu, a u večernjim satima i tokom noći i u ostalim krajevima, doći do prestanka padavina i postepenog razvedravanja.

Početak naredne sedmice trebalo bi da donese malo do umereno oblačno, suvo i nešto toplije vreme.

Stiže još jedno zahlađenje

Međutim, prema rečima Ivana Ristića, koji se bavi meteorologijom, tu nije kraj temperaturnim promenama. Nakon ovog naglog prelaza iz gotovo letnjih uslova u pravo oktobarsko vreme, Srbiju bi sredinom ili krajem naredne nedelje moglo da zahvati još jedno jače zahlađenje.

- Trenutne prognoze nagoveštavaju jači pad temperature sredinom ili krajem sledeće nedelje. Ukoliko bude padavina postoji šansa da prve pahulje padnu na Zlatiboru, Tari i Divčibarama. Neće biti obilnih padavina, ali treba pratiti prognozu. Posle letnjih 30 stepeni polako ulazimo u oktobarske temperature kada će dnevne temperature biti između 15 i 20 stepeni - naveo je Ristić za Kurir.

To bi značilo da će se temperature u narednom periodu znatno udaljiti od gotovo letnjih vrednosti koje smo imali prethodnih dana.

Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

Kada bi mogao da padne prvi sneg u Beogradu?

Ristić se osvrnuo i na mogućnost prvih snežnih padavina u prestonici. Kako navodi, iako se u prošlosti dešavalo da sneg u Beogradu padne već početkom novembra, realnija očekivanja su da se to dogodi krajem tog meseca.

- Dok još nije došlo do drastične promene klime dešavalo se da sneg u prestonici padne i početkom novembra, ali realna očekivanja su da se to desi krajem meseca - rekao je Ristić.

Za sada je, međutim, najizvesniji prvi talas promene vremena koji stiže već u petak, sa kišom, pljuskovima, jačim vetrom i osetnim padom temperature, dok će naredni dani pokazati koliko će izraženo biti novo zahlađenje koje Ristić najavljuje za sredinu ili kraj sledeće nedelje.

Prvi sneg na Kopaoniku i Goliji Foto: RINA/Ilustracija, Printscreen/Facebook, Infokop printscreen

Kurir.rs