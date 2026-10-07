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Na konferenciji „Zdravlje žena Srbije“ i ove godine ćemo govoriti o najnovijim naučnim saznanjima iz oblasti preventive, dijagnostike i lečenja. Glavne teme biće prevencija raka dojke, kardiovaskularnih bolesti, a razgovraćemo i o perimenopauzi, menopauzi i ostalim važnim pitanjima za zdravlje svake žene.

Konferencija će se održati u utorak 13. oktobra, u hotelu „Metropol Palace“ u Beogradu (sala „Lavender“), Bulevar kralja Aleksandra 69, s početkom u 10 sati, uz podršku Ministarstva zdravlja i učešće partnera „Galenika“ i „MediGroup“.

Pozivamo i vas! Ulaz je slobodan za sve zainteresovane, ali je broj mesta ograničen i zato na vreme rezervišite svoje mesto prijavom putemOVE FORME.

Vođeni našom već poznatom misijom da radi očuvanja zdravlja podstaknemo žene da više brinu o sebi i svojoj porodici, najavljujemo tri panel diskusije i tri aktuelne teme, izabrane zbog velike rasprostranjenosti, zabrinjavajuće statistike i uticaja na opštu psihofizičku ravnotežu.

PROGRAM PANEL I Prevencija počinje brigom o sebi – od pregleda dojki do zdravih životnih navika

Ovaj panel kompanije „Galenika“ biće posvećen značaju preventive i ranog otkrivanja raka dojke, ali i širem razumevanju faktora koji mogu povećati rizik od razvoja malignih bolesti. Stručnjaci će govoriti o tome zašto redovni pregledi treba da postanu sastavni deo brige o sebi i koliko su rano otkrivanje i pravovremena dijagnostika važni za uspešno lečenje, zatim o ulozi životnih navika i o gojaznosti kao značajnom faktoru rizika za razvoj maligniteta. Posebna pažnja biće posvećena tome šta svaka žena može učiniti za svoje zdravlje – od redovnih pregleda do promene životnih navika koje doprinose preventivi.

Panel se održava kao deo kampanje „Pantenol: Roze oktobar“, kojom „Galenika“ i njen brend „pantenol“ već sedam godina podižu svest o značaju preventive i ranog otkrivanja raka dojke. Ovogodišnja kampanja sadrži poruku „Neguješ ono što vidiš, pregledaj i ono što ne vidiš“, podsećajući nas da pažnju koju svakodnevno posvećujemo sebi, treba usmeriti i na ono što ne možemo videti na prvi pogled.

PANEL II

Perimenopauza i menopauza – dijagnostika

i individualni pristup

Kroz longevity pristup biće obrađene sledeće teme: promene koje se dešavaju u ženskom telu za vreme perimenopauze i menopauze, značaj pravovremene dijagnostike i individualnog pristupa, kao i očuvanje zdravlja i kvaliteta života.

Biće reči i o promeni metabolizma u ovom periodu, ishrani, telesnoj težini i navikama koje mogu pomoći ženi da se oseća bolje i očuva dugoročno zdravlje.

O ovoj temi govoriće se i iz emocionalnog i društvenog ugla: kako se žena zaista oseća u ovom periodu, koliko promene utiču na njeno samopouzdanje, odnose, posao i svakodnevni život, a takođe i koliko društvo, porodica i radna sredina imaju razumevanja za ženu koja kroz sve to prolazi. Sponzor panela je „MediGroup“.

PANEL III Prevencija kardiovaskularnih oboljenja

Kako na vreme uočiti sve rizike po zdravlje srca i kako ih smanjiti? O faktorima rizika i sprečavanju srčanih bolesti govoriće kardiolog, endokrinolog i lekar opšte prakse, koji će temi pristupiti iz različitog ugla odnosno svako iz svog domena. Biće reči o krvnom pritisku, nivou holesterola i šećera u krvi, telesnoj težini, ishrani, fizičkoj aktivnosti i drugim faktorima koji mogu uticati na zdravlje srca i krvnih sudova, s naglaskom na značaj redivne kontrole i pregleda koje ne bi trebalo odlagati.

Rezervišite svoje mesto već danas!

Prijava je brza i jednostavna. Dovoljno je da popunite formu putem LINKA. Ulaz je besplatan, ali je broj mesta ograničen i registracija je obavezna.