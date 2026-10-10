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Miholjske zadušnice, jedan od četiri velika dana u godini posvećena sećanju na upokojene pretke i bližnje, obeležavaju se 10. oktobra. Tog dana vernici odlaze u crkve i na grobljakako bi se molili za pokoj duša svojih najmilijih i sačuvali uspomenu na one koji više nisu među živima.

Na ovaj dan u pravoslavnim crkvama služi se sveta liturgija i parastos za upokojene. Vernici potom obilaze grobove svojih bližnjih, čiste ih i uređuju, pale sveće, kade ih tamjanom i mole se za pokoj duše.

Miholjske zadušnice predstavljaju dan molitve, mira i ljubavi prema upokojenima, ali i podsećanje na prolaznost života i duhovnu povezanost koja, prema hrišćanskom verovanju, ne prestaje smrću.

Šta se nosi na groblje?

Običaj je da se na grob donesu kuvano žito, vino, kolač i sveće. Sveštenik tokom parastosa vino preliva, dok se žito prinosi kao simbol molitve i sećanja na upokojene.

Žito u pravoslavnoj tradiciji simbolizuje vaskrsenje i novi život, vino podseća na krv Hristovu, dok sveća predstavlja svetlost i večnost.

Nakon pomena, u pojedinim krajevima Srbije hrana se deli siromašnima ili komšijama "za dušu" pokojnika. Na taj način, kako nalaže običaj, dobrota i ljubav prema bližnjima nastavljaju se i nakon smrti.

Foto: Petar Aleksić

"Bog da im dušu prosti"

Nakon odlaska u crkvu i parastosa, vernici obilaze grobove svojih najbližih, pale sveće i izgovaraju molitvu:

"Bog da im dušu prosti i upokoji ih gde pravednici počivaju.“

Zadušnice su, prema narodnom shvatanju, i dan praštanja i pomirenja. Pokojnici se tada ne bi trebalo pominjati samo kroz tugu i očajanje, već i sa nadom i verom u večni život.

Postoji i verovanje da onaj ko na Zadušnice zapali sveću, pali je ne samo za svoje pretke već i za sve one koji nemaju nikoga da ih se seti.

Zašto se nosi cveće na groblje?

Cveće je jedan od nezaobilaznih delova posete groblju. U narodu postoji verovanje da je za Miholjske zadušnice posebno prikladno cveće poput hrizantema, koje cvetaju u kasnu jesen i povezuju se sa prolaznošću, žaljenjem i smrću.

Kale i ljiljani simbolizuju odlazak duše na drugi svet, dok mogu da predstavljaju i nevinost kada je reč o osobi koja je preminula mlada.

Cveće na groblju, u širem smislu, treba da podseća na prolaznost života - ono cveta, a zatim vene i suši se.

Foto: Ana Paunković

Za mnoge je ono ipak pre svega ukras kojim se grobovi uređuju i ulepšavaju. Za vernike koji dolaze da se pomole za pokojne, međutim, cveće i sveća predstavljaju znak ljubavi, sećanja i želje za spasenjem duše.

Na groblje se ide pre podne

Prema narodnom verovanju, na groblje bi trebalo otići što ranije, odnosno pre podne, kako bi se svi običaji obavili dok je dnevna svetlost.

Toga dana nije prikladno baviti se teškim poslovima. Vreme se, prema tradiciji, posvećuje molitvi, porodici, sećanju na upokojene i obilasku grobova.

Ukoliko neko nije u mogućnosti da ode na groblje, običaj je da u crkvi zapali sveću za svoje pokojne.

Miholjske zadušnice i "Miholjsko leto"

Miholjske zadušnice padaju u periodu poznatom kao Miholjsko leto, kada se nakon prvih jesenjih dana priroda često nakratko okupa u suncu i blagoj toploti.

Zbog toga u narodnom predanju postoji verovanje da su i Miholjske zadušnice „blage i mirne“, baš kao što bi, prema tom shvatanju, trebalo da bude i duša čoveka koji se toga dana moli za svoje najbliže.

Molitva za pokojne

Jedna od molitava za upokojene glasi:

Foto: Shutterstock

„Pomeni, Gospode, oce i braću našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni, i sve upokojene u pobožnosti i veri, i oprosti im svako sagrešenje, hotimično i nehotimično...“

Molitva se završava rečima:

„Jer si Ti život, i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih, Hriste, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim, i Blagim, i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.“

Pojačan prevoz ka beogradskim grobljima

Zbog Zadušnica, u Beogradu će biti pojačani redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza koje saobraćaju ka grobljima.

Foto: Jakov Milošević

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz, u subotu, 10. oktobra, od 10 do 16 časova biće pojačane linije 3A, 25, 26, 35, 50, 63, 65, 75, 82, 101, 202, 310, 502, 533, 612 i 708.