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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Dom za odrasla invalidna lica u Zemunu i Udruženje stanara Doma, gde je uručeno novo pristupačno kombi vozilo namenjeno prevozu osoba sa invaliditetom.

Za nabavku vozila, kao i za druge aktivnosti Udruženja stanara, Ministarstvo je opredelilo 8 miliona dinara. Novo vozilo omogućiće korisnicima sigurniji i udobniji prevoz prilikom odlaska na lekarske preglede, dodatne terapije, izlete, ali i za druge svakodnevne potrebe.

- Ranije su koristili staro i dotrajalo vozilo, a od danas će imati na raspolaganju pristupačan kombi koji će im omogućiti da lakše i bezbednije obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti. Ovo je jedno od 12 kombi vozila koja smo obezbedili širom Srbije sredstvima Ministarstva - istakla je ministarka.

1/13 Vidi galeriju Ministarka Stamenkovski u Zemunu Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je podsetila da je Ministarstvo obezbedilo i posebno vozilo – kamper, čiji je cilj da dopre do osoba sa invaliditetom koje žive u nedovoljno pristupačnim i udaljenim područjima i koje do sada nisu bile u dovoljnoj meri obuhvaćene sistemom podrške.

„To su konkretni projekti na kojima radimo preko Sektora za zaštitu i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, sa jasnim i vidljivim rezultatima. Naš cilj je stvaranje inkluzivne Srbije – Srbije bez barijera“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ministarstvo je, pored podrške Udruženju stanara, u okviru investicionog održavanja opredelilo sredstva i za unapređenje uslova u samom Domu. Okrečena je cela ustanova, zamenjeni su podovi u sobama korisnika, a obezbeđena su i sredstva za rekonstrukciju kotlarnice, kako bi korisnici imali sigurnu i bezbednu grejnu sezonu.

Tokom posete, ministarka je obišla i radionice u kojima korisnici Doma kroz radnu terapiju razvijaju svoje talente i veštine i stvaraju različite umetničke i zanatske radove.

„Ovi susreti nam pokazuju u kom pravcu treba da nastavimo da radimo. Naši korisnici su kreativni ljudi koji neguju svoje talente i veštine. Invaliditet ne znači prepreku za stvaralaštvo. Uz malo pažnje, podrške i stručnog rada, oni mogu da nas iznenade i zadive onim što stvaraju sopstvenim rukama“, rekla je ministarka.

Đurđević Stamenkovski pružila je podršku rukovodstvu Doma na nastojanjima da uslove za život i boravak korisnika učini što boljim i kvalitetnijim, poručivši da će Ministarstvo nastaviti da podržava i Dom i Udruženje stanara.