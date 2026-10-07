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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je porodicu palog borca Stojadina Mirkovića u selu Donje Leskovice kod Valjeva, gde je njegovoj majci Anici uručila Boračku spomenicu.

Stojadin Mirković imao je samo 19 godina kada je 29. septembra 1991. godine poginuo kod Bjelovara. Kao vojnik JNA i vozač oklopnog transportera ostao je uz majora Milana Tepića tokom napada na vojno skladište Bedenik. Iako mu je komandant naredio da se povuče, Stojadin je odlučio da ostane na položaju, gde je i poginuo.

Njegova majka Anica prisetila se da je to bio jedini put kada njen sin nije poslušao naređenje svog komandanta.

1/5 Vidi galeriju Ministarka Stamenkovski u poseti porodici Stojadina Mirkovića Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

- To je bio jedini put da nije poslušao svog komandanta. Naredio mu je da se povuče, ali je Stojadin ostao uz njega. Četiri godine sam čekala razmenu da bih mogla svoje dete da sahranim. Posle toga sam godinama čekala da vojska počne da dolazi na njegove parastose. Danas mi mnogo znači što poslednjih godina vojska redovno prisustvuje, što se obeležava dan njegove pogibije i što mu se odaju počasti. To je za mene kao majku velika uteha, jer vidim da moje dete nije zaboravljeno - ispričala je Anica Mirković.

U znak sećanja na Stojadina Mirkovića, u Valjevu je podignut spomenik, a jedna od gradskih ulica ponela je njegovo ime, čime je sačuvano sećanje na mladog vojnika i njegovu žrtvu.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski istakla je da je očuvanje sećanja na poginule borce obaveza države i društva, kao i da porodice onih koji su položili živote zaslužuju trajno poštovanje i pažnju.

- Stojadin Mirković je sa samo 19 godina pokazao šta znače vernost, hrabrost i odanost. Njegova majka je decenijama nosila bol koji nijedna reč ne može da ublaži. Naša je dužnost da čuvamo uspomenu na njenog sina, da poštujemo njegovu žrtvu i da pokažemo da Srbija ne zaboravlja one koji su za nju dali živote - poručila je ministarka.