Slušaj vest

I dalje nas prate prijatne temperature i većini nas prija ovo miholjsko leto, ali iako se jesen nije najavila kišom, ona je sa sobom donela viruse.

Jesen je donela sezonu virusa i alergija, pa sve više ljudi ovih dana ima simptome poput povišene temperature, kašlja i bolova u plućima. Čak i ako sami niste bili prehlađeni, velika je verovatnoća da je neko iz vašeg okruženja imao neki od ovih simptoma.

Kakav je virus u pitanju, kakve simptome možemo da očekujemo, da li se sve više ljudi javlja, za emisiju "Puls Srbije" otkrio je Saša Milićević - pedijatar.

- Da, to je samo jedan u nizu različitih respiratornih virusa koji trenutno vladaju. Jednostavno, to je praktično "salata od virusa" koji više ne poštuju sezonu. Ranije smo znali otprilike kada se javljaju stomačni, a kada respiratorni virusi, a sada se svi javljaju u isto vreme. Najveći problem je mutacija tih virusa, tako da prosto Svetska zdravstvena organizacija ne može da stigne da im da imena, koliko ima novih i novih sojeva. Kada je bio kovid, govorili smo o novom talasu, a praktično su i sada ovo novi talasi virusa. Oni promene svoju strukturu, pa naš imunološki sistem ne može da ih prepozna, a pogotovo kada su u pitanju deca. Prosto ne može da prepozna taj novi virus i onda ne reaguje na njega tom našom imunološkom odbranom, koja je dobra, odlična, ali ipak nije savršena - rekao je Milićević.

Foto: Kurir Televizija

Kada je vreme za lekara?

Objasnio je kada je dovoljno sačekati i pratiti simptome, a u kojim situacijama je potreban dodatni oprez.

- Jer virusi su organizmi koji žive u našim ćelijama. Oni moraju da nas zaraze da bi mogli da opstanu. Zato oni to sve rade i zbog toga zapravo imamo te tegobe. Ne moramo odmah da trčimo kod lekara, ali može da se sačeka ona čuvena tri dana, mada je i to uslovno. Ako je u pitanju beba ili malo dete, onda ne treba čekati. Ako je dete ranije imalo febrilne konvulzije, odnosno fras koji nastaje pri visokoj temperaturi, treba se odmah javiti pedijatru. Ako je u pitanju zdravo, vitalno dete, onda može da se sačeka tri dana. Mi odrasli to bolje podnosimo - upozorio je.

Pedijatar je ukazao na mere koje mogu pomoći tokom respiratornih infekcija, ali i na alergene koji su i dalje prisutni.

- Vrlo važno je mirovanje, mada je to teško u današnjem ritmu života. Mirovanje, unos tečnosti i ne davati antibiotike, jer oni mogu da poremete našu crevnu floru i naprave problem, pa da nastane dijareja. Dakle, tečnost, mirovanje i trebalo bi malo više da se odmaramo, malo više da spavamo. Vrlo važno je i pranje ruku, koje je malo prevaziđeno, ali kao preventivna mera je jako, jako važno. Može da se stavlja fiziološki rastvor u nos i organizam će to sam da savlada. Alergije se sada, u jesen, malo menjaju. Ambrozija, nažalost, još uvek je aktivna. Ambrozija, artemizija, još uvek ih ima. Nemoguće ih je prevazići još izvesno vreme, dokle god bude lepo vreme - nastavio je pedijatar.

Trikovi za brisanje prašine vredi su zlata Foto: Shutterstock

- Tako da ko god ima alergiju na polen tog korova, na ambroziju, on zna da će i dalje imati onaj alergijski pozdrav - svrab u očima, kijanje, sviranje u plućima, ako ne koristi terapiju. Međutim, pošto će se vreme menjati iz dana u dan, biće lepo, ali onda će biti malo hladnije i deca i odrasli će više boraviti u zatvorenim prostorijama. Počinje alergija na grinje, na dermatofagite, odnosno sastojak kućne prašine, na prašinu. Onda, ko ima kućne ljubimce, a recimo ima alergiju, biće više izložen. Dlaka mačke, psa ili, recimo, perje papagaja može da smeta. Čak i perje u jastuku. Dakle, sada malo kreću ti alergeni iz takozvane kućne sredine. I to najbolje znaju, nažalost, ljudi koji imaju alergiju - za Kurir televiziju, zaključio je Milićević.

03:27 "SALATA OD VIRUSA" HARA SRBIJOM! Pedijatar za Kurir televiziju otkriva kada je vreme posetiti lekara - Evo šta nikako ne smete raditi Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs