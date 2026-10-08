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Njihova najveća želja bila je da postanu roditelji, a posle nekoliko godina bezuspešnih pokušaja, Goran (38) i njegova supruga Dragana (32) Maksimović odlučili su da sreću potraže pomoću vantelesne oplodnje (VTO) o trošku države.

Državni program im je, kao i mnogim parovima u Srbiji, omogućio da se upuste u postupak bez finansijskog tereta. Već posle prvog pokušaja stigla je vest koja ih je obradovala, ali nisu joj se baš u tom obimu nadali - ne jedna, već tri bebe! Danas su roditelji prvih trojki ikada rođenih u Srbobranu - Tare, Mile i Nađe.

Sistemska podrška države

Iza njihove trostruke sreće stoji višegodišnja borba, ali i sistemska podrška države koja im je omogućila VTO o trošku RFZO - da su je sami finansirali, za njih bi bila gotovo nemoguća misija da sakupe toliko novca.

Tara, Mila i Nađa Foto: Privatna arhiva

Goran u razgovoru za Kurir posebno ističe da im je značilo što država finansira VTO, dok su od opštine Srbobran dobili i dodatnu pomoć u iznosu od 100.000 dinara za vitamine i suplemente koji su bili potrebni tokom postupka.

- Mi smo prirodnim putem pokušavali dve-tri godine, a onda smo se odlučili za postupak vantelesne oplodnje, koji finansira država. To je bila zajednička odluka. Jedan pokušaj VTO košta oko 500.000 dinara, zbog čega nam je državna podrška bila od presudnog značaja. Da država ne finansira VTO, teško da bismo se odlučili da pokušamo s obzirom na cenu - kaže nam Goran, mlađi kriminalistički inspektor.

Foto: Privatna arhiva

Parovima koji se bore za potomstvo važna je, ističe Goran, i mogućnost neograničenog broja pokušaja VTO o trošku države, jer neuspešan prvi postupak ne znači i kraj borbe za dete.

"Bili smo najsrećniji na svetu"

Za Maksimoviće je, srećom, već prvi pokušaj bio uspešan...

- Čuli smo da je jako teško uspeti iz prve, a posebno iz prvog pokušaja dobiti trojke. Kad smo saznali da smo uspeli iz prve, bili smo najsrećniji na svetu, a kada smo saznali da su trojke, to je bio neopisiv osećaj.

Foto: Privatna arhiva

Supruga Dragana porodila se carskim rezom 22. jula 2025. godine i na svet donela tri curice u intervalima od dva minuta - najstariju Taru, srednju Milu i najmlađu Nađu.

Bila je to i velika vest za Srbobran, prve trojke ikada zabeležene, a to se valjano i proslavilo...

Podrška države za Maksimoviće, međutim, nije se završila samim postupkom vantelesne oplodnje. Nakon što su dobili tri ćerkice, ostvarili su i pravo na novčana davanja namenjena roditeljima za prvo, drugo i treće dete.

- Za Taru, to jest prvo dete, dobili smo jednokratno 500.000 dinara, za drugo dete, Milu, dobijamo mesečno 25.000 dinara dve godine, što je 600.000 dinara, i za treće dete, Nađu, do njene desete godine dobijamo mesečno 19.000 dinara, što iznosi 2.280.000 dinara. Pored toga, za drugo i treće dete dobili smo jednokratnu pomoć od 135.000 dinara po detetu. Dobili smo i 7.500 dinara paušal za bebi opremu. Takođe, od opštine Srbobran smo dobili jednokratnu pomoć u iznosu od 160.000 dinara - navodi Goran.

Mesečno potroše 900 komada pelena

Novčana pomoć im je, dodaje, bila od velikog značaja od samog početka. Troškovi za tri bebe brzo se gomilaju, a mesečno potroše 900 komada pelena. U prvoj godini dodatni izdatak bila je i dohrana, kao i vitamini i minerali.

Ogromna novčana pomoć države traje Goran je naveo i koliko su novca dobili od države: Za Taru, prvo dete, dobili smo jednokratno 500.000 dinara.

Za drugo dete, Milu, dobijamo mesečno 25.000 dinara dve godine, što je 600.000 dinara.

Za treće dete, Nađu, do njene desete godine dobijamo mesečno 19.000 dinara, što iznosi 2.280.000 dinara.

Za drugo i treće dete dobili smo jednokratnu pomoć od 135.000 dinara po detetu.

Dobili smo i 7.500 dinara paušal za bebi-opremu.

Od opštine Srbobran smo dobili jednokratnu pomoć u iznosu od 160.000 dinara.

Foto: Kurir

- Pomoć koju dobijamo za drugo i treće dete nam pokriva troškove njihove hrane - dodaje Goran.

Emotivni Vučićev susret sa trojkama

Maksimoviće je u Srbobranu pre nekoliko dana posetio Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Istakao je da je ovo jedna od najlepših priča u Srbiji.

Foto: Privatna arhiva

- Anđeli, srce malo, dušo mala - rekao je Vučić kada ih je ugledao.

- Joj kako su lepe, joj kako ste vi bogati - kazao je Vučić, na šta se mala Mila u očevom naručju postidela i uz osmeh sakrila.

Foto: Privatna arhiva

To je izazvalo oduševljenje kod Vučića, koji je uz osmeh dodao:

- Da ništa nigde nismo uradili, ovo je jedino vredno i najsrećniji sam na svetu.

Mama Dragana je ispričala kako su se prijavili za vantelesnu oplodnju, koliko im pomoć države znači, a onda se Vučić obratio ponosnom tati:

- Gorane, ti mora da si najsrećniji. Tri ćerke... Znaš li kako sam ja srećan sa jednom ćerkom. Ja to kažem i mom ocu, on ima dvojicu sinova. Ne može da razume šta je kad dobiješ žensko dete. To je posebna ljubav - rekao je Vučić.

Foto: Privatna arhiva

Goran kaže za Kurir da je Vučićeva poseta za njega i njegovu porodicu velika čast.

- Razgovor s njim je bio tako opušten, bili smo presrećni. Nasmejao je naše bebe, baš je bilo emotivno i lepo. Drago nam je što je došao u našu kuću. To je za mene velika čast, najveća! Vučić je rekao da sam bogat zato što imam tri ćerke i to je živa istina!

VTO o trošku države Ko ima pravo i šta sve finansira RFZO

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) omogućava postupke biomedicinski potpomognute oplodnje (BMPO) ili vantelesne oplodnje za parove i žene bez partnera.

Prvo dete u postojećoj zajednici

- Pravo na neograničen broj stimulisanih postupaka BMPO i neograničen broj krioembriotransfera ima žena do napunjenih 45 godina u momentu dobijanja Potvrde o ispunjenosti uslova, pod uslovom da par nema zajedničke dece.

Drugo dete u postojećoj zajednici

- Žena do 45 godina starosti koja u postojećoj bračnoj ili vanbračnoj zajednici već ima jedno dete (bez obzira na to da li je začeto prirodnim putem ili VTO procedurom) ima pravo na dva stimulisana postupka i tri krioembriotransfera.

Muški sterilitet (azoospermija)

- Proceduru o trošku države mogu zamrznutim materijalom raditi i parovi kod kojih muški partner ima dijagnozu azoospermije, pod uslovom da je materijal prethodno zamrznut u nekoj od klinika za VTO u Srbiji.

Donirane reproduktivne ćelije

- Za sve pacijente koji ispunjavaju kriterijume za donaciju, država pokriva jedan paket uvoza reproduktivnog materijala.

Parovima su omogućena:

- 3 postupka s doniranim jajnim ćelijama,

- 3 stimulisana postupka s doniranim spermatozoidima,

- 3 krioembriotransfera (zamrznuti embrioni dobijeni kombinovanjem doniranog i sopstvenog materijala).

Uslov je da žena mora biti mlađa od 45 godina.

VTO za žene bez partnera

- 3 stimulisana postupka s doniranim spermatozoidima,

- 3 krioembriotransfera embriona dobijenih pomoću doniranih spermatozoida.

Uslov je da žena mora biti mlađa od 45 godina i ne sme imati dete. (Izvor podataka: Udruženje "Šansa za roditeljstvo" / RFZO)