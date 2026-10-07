Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je danas u niškim kasarnama „Mija Stanimirović“ i „Stevan Sinđelić“ novoizgrađene i rekonstruisane objekte, kao i objekte čija je rekonstrukcija u toku.

Tom prilikom, ministar Gašić izrazio je zadovoljstvo zbog završenih infrastrukturnih projekata, ističući da Ministarstvo odbrane ulaže značajne napore u poboljšanje uslova smeštaja za vojnike na služenju vojnog roka koje očekuju savremeni i moderni objekti, ali i da u isto vreme izgrađuje veliki broj objekata za smeštaj najsavremenijih borbenih sredstava kojim se opremaju jedinice Vojske Srbije.

1/4 Vidi galeriju Ministar Gašić obišao nove i rekonstruisane objekte i radove u niškim kasarnama Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

On je naglasio da Vojska Srbije i njeni pripadnici, moraju imati adekvatne objekte u kojima se čuvaju novonabavljena borbena sredstva te da će Ministarstvo odbrane nastaviti da ulaže i gradi objekte koji su savremeni, moderni i zadovoljavaju najviše standarde.

- Završetkom radova na objektima za smeštaj i čuvanje tehnike napravili smo važan korak u unapređenju infrastrukture Vojske Srbije u niškom garnizonu. Time ne samo da poboljšavamo uslove za čuvanje i održavanje tehnike, već produžavamo vek njene upotrebe. Modernizacija vojske mora da prati i modernizaciju njene infrastrukture, zato ova dva procesa sprovodimo paralelno, kao jedan od prioriteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Zadovoljan sam i stepenom do sada završenih radova na objektu za smeštaj vojnika i time što radovi prate planiranu dinamiku, pa će osim brojnih - do sada renoviranih objekata i ovaj u Nišu vrlo brzo biti završen i spreman da primi vojnike - rekao je ministar odbrane.

Ministar Gašić je prilikom obilaska kasarne „Mija Stanimirović“ imao priliku da se uveri u opremljenost i funkcionalnost objekata-garaža namenjenih za smeštaj borbenih sredstava. Radovi na pomenutim objektima podrazumevali su infrastrukturno uređenje prostora izgradnjom manipulativnih platoa, navoza za pranje vozila, hidrantske mreže, atmosferske kanalizacije, elektro instalacije i protivpožarne zaštite.

On je, takođe, u okviru iste kasarne, obišao i radove na rekonstrukciji objekta koji je namenjen za smeštaj, život i rad vojnika na služenju vojnog roka, a na kome se vrši kompletna rekonstrukcija unutrašnjih prostorija, sanacija fasade, kao i zamena stolarije i krovnog pokrivača, čime se povećava energetska efikasnost objekta, kao i radove na rekonstrukciji vojničke kantine.

U kasarni „Stevan Sinđelić“ ministar odbrane obišao je objekte na kojima su završeni radovi na investicionom održavanju, uključujući zamenu krovne konstrukcije i pokrivača, uređenje fasada i prilaznih površina, kao i obnovu gromobranske instalacije i unutrašnje rasvete. Ovim radovima značajno su unapređeni uslovi smeštaja i čuvanja borbenih sredstava.

Današnjem obilasku infrastrukturnih radova prisustvovali su državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić, komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković, komandant Mešovite artiljerijske brigade Vojske Srbije brigadni general Miodrag Mladenović i načelnik Uprave za infrastrukturu potpukovnik Miloš Peruničić.