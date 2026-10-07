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Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Anicu, majku hrabrog vojnika Stojadina Mirkovića

"Izašla sam iz kuće Stojadina Mirkovića i onda duž celog puta do sledeće adrese razmišljala o njegovoj majci Anici. Četiri godine je čekala da sahrani sina. Njenog Sinđelića. A onda su usledile godine tišine u kojima vojska nije navraćala na njen prag. Bolelo je to. Danas, kaže, dolazi počasni stroj da se pokloni njenom Stojadinu. Njegovo se junaštvo nije zaboravilo", napisala je Đurđević Stamenkovski na Instagramu.

Anica je ispričala kako joj je sin stradao:

"Ja kažem: sine, budi dobar, izdrži, i kad bude teško, proći će i vojska. Da se ponosim s tobom. Oni su bili u Bjelovaru, na Medeniku, čuvali su skladište municije.Krenula je opsada, i major Tepić ih je razrešio. Pa on je rekao da se predaju, a on jedini put kad nije poslušao majora Tepića. Nije hteo da se preda", kaže Anica.

Đurđević Stamenkovski je pokušala da nađe reči utehe.

"Majko, mi smo danas došli da vas vidimo. Došli smo da vas posetimo. Došli smo da znate, da pamtimo i da ne zaboravljamo. Da se njegovo ime pročulo posebno poslednjih godina. I još smo došli da vam uručimo boračku spomenicu, najviše nacionalno priznanje, prvom u Valjevu, da ostane u kući i za unuka i za unuke vaših unuka", rekla je Đurđević Stamenkovski.

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