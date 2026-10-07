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Pripadnici lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile iz sastava 98. vazduhoplovne brigade, koja bazira na vojnom aerodromu „Morava“ kod Kraljeva, realizuju intenzivnu letačku obuku na jurišnim avionima „orao“.

Obuka se izvodi sa ciljem održavanja i daljeg unapređenja osposobljenosti letačkog i tehničkog sastava za izvršenje namenskih zadataka, prvenstveno za pružanje vazduhoplovne vatrene podrške manevarskim snagama u operacijama Vojske Srbije.

1/3 Vidi galeriju Letačka obuka u lovačko-bombarderskoj avijacijskoj eskadrili Foto: Ministarstvo odbrane

Tokom letačkih aktivnosti, piloti uvežbavaju različite elemente letenja i taktičke manevre neophodne za bezbedno i uspešno izvršavanje zadataka, uz postepeno podizanje nivoa složenosti. Akcenat u ovoj fazi je na održavanju trenaža i osposobljenosti za letenje u različitim meteorološkim uslovima, danju i noću.

Za pilote svaki let je prilika da kroz praktičan rad unaprede svoje znanje i veštine, analiziraju realizovane zadatke i otklone eventualne nedostatke uočene tokom leta. Na taj način se, osim trenaža, stvaraju uslovi za sticanje viših kategorija stručno-borbene osposobljenosti.

Paralelno sa letačkom realizuje se i obuka vazduhoplovno-tehničkog sastava. Tehničari svih specijalnosti učestvuju u pripremi vazduhoplova za letenje, kao i u njihovoj proveri nakon izvršenih letačkih zadataka. Njihov rad obuhvata kontrolu ispravnosti avio-motora, elektro-sklopova, instrumenata, naoružanja i drugih sistema od značaja za bezbednu i efikasnu upotrebu vazduhoplova.

Intenzivna obuka u eskadrili nastavlja se i u narednom periodu, a njenom realizacijom se unapređuje borbena gotovost jedinice i istovremeno gradi poverenje između pilota i tehničara, koji blisko sarađuju u realizaciji namenskih zadataka.