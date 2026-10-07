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Zbog nestanka strujevečeras su 63 rudara "Trepče" ostala zarobljena, prenosi Koha.

Predsednik Sindikata rudara Ibrahim Januzi izjavio je da je do toga došlo usled nestanka električne energije. Naveo je da su zarobljeni radnici iz druge smene.

Januzi je dodao da su rudari zarobljeni u „Prvom tunelu”.

„Zbog nestanka struje, oko 60–63 rudara iz druge smene ostalo je zarobljeno”, kratko je rekao za Kohu, dodajući da su u toku napori da se oni izvuku.

Kurir.rs/Kosovo Online

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