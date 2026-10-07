Društvo
Drama u Trepči: Više od 60 rudara zarobljeno pod zemljom, spasilačke ekipe na terenu
- Zbog nestanka struje večeras je 63 rudara Trepče ostalo zarobljeno u Prvom tunelu, prenosi Koha.
- Predsednik Sindikata rudara Ibrahim Januzi rekao je da su u pitanju radnici iz druge smene.
- U toku su napori da se rudari izvuku iz tunela.
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Zbog nestanka strujevečeras su 63 rudara "Trepče" ostala zarobljena, prenosi Koha.
Predsednik Sindikata rudara Ibrahim Januzi izjavio je da je do toga došlo usled nestanka električne energije. Naveo je da su zarobljeni radnici iz druge smene.
Januzi je dodao da su rudari zarobljeni u „Prvom tunelu”.
„Zbog nestanka struje, oko 60–63 rudara iz druge smene ostalo je zarobljeno”, kratko je rekao za Kohu, dodajući da su u toku napori da se oni izvuku.
Kurir.rs/Kosovo Online
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