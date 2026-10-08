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Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je danas vozače na pojavu jutarnje magle. Temperature se tokom jutra kreću oko nultog podeljka na području Zaječara, Sjenice i Leskovca, gde se apeluje na dodatni oprez u vožnji.

Preporuka je da se putuje u periodu od 10 do 18 časova, kada su uslovi za vožnju najbolji.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.

Kamioni se na graničnim prelazima Horgoš i Batrovci zadržavaju oko pet sati.