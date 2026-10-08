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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je samohranog oca, borca prve kategorije, poljoprivrednika i domaćina Milana u mestu Osladić kod Valjeva.

- Vaša priča je mene toliko dirnula kad mi je Vlada rekao da imate desetoro dece i da ste samohrani roditelj. I sve te, da kažem, titule, i domaćin, i otac, i borac. To nas je opredelilo da dođemo u vaše selo. Putovali smo do vašeg mesta sat vremena. Kako su nam ovde sela razuđena - rekla je ministarka.

Domaćin je u razgovoru rekao da ima svinje, kokoške i plastenike.

Ministarka je mališanima donela poklone, i slagala je slagalicu sa njima, kako bi naučili gde se nalaze srpski manastiri.