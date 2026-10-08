Samohrani otac desetoro dece, borac prve kategorije i domaćin! Ministarka Stamenkovski posetila Milana u selu Osladić, mališanima donela poklone i dala obećanje
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je samohranog oca, borca prve kategorije, poljoprivrednika i domaćina Milana u mestu Osladić kod Valjeva.
- Vaša priča je mene toliko dirnula kad mi je Vlada rekao da imate desetoro dece i da ste samohrani roditelj. I sve te, da kažem, titule, i domaćin, i otac, i borac. To nas je opredelilo da dođemo u vaše selo. Putovali smo do vašeg mesta sat vremena. Kako su nam ovde sela razuđena - rekla je ministarka.
Domaćin je u razgovoru rekao da ima svinje, kokoške i plastenike.
Ministarka je mališanima donela poklone, i slagala je slagalicu sa njima, kako bi naučili gde se nalaze srpski manastiri.
- Jel možemo da se dogovorimo. Vodim vas da se provozate vozićem u Drvengradu. Jel' može? Da vidite i lepu Srbiju i Republiku Srpsku. Ako bude lepo vreme još neki dan da odemo uskoro, a ako ne, onda možemo da čekamo proleće. A dala sam vam reč. Idemo sigurno. Vi ste naša Srbija, naša dečica - rekla je ona mališanima.