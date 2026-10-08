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Grad Loznica nastavlja program energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, a ugovore o sufinansiranju potpisala su 203 domaćinstva.

Prema rečima Dejana Stalovića, pomoćnika gradonačelnika i gradskog menadžera, za ovogodišnji program Grad je ove godine izdvojio 25 miliona dinara, najviše do sada, dok je Ministarstvo rudarstva i energetike obezbedilo 37,5 miliona.

- Od ukupno 62,5 miliona, na ova 203 potpisana ugovora biće utrošeno blizu 50 miliona dinara. Ranije smo to učili sa njih 485 tako da je reč o oko blizu 700 domaćinstava u prethodnih pet ili šest godina. Mere koje realizujemo su namenjene zameni stolarije, fasada, ugradnji solarnih panela i kotlova. Svakako nam je jedan od osnovnih ciljeva podizanje nivoa energetske efikasnosti, ali suštinski su to manji troškovi građana za plaćanje energenata, bolje grejanje tokom zime, a državi je smanjena potrošnja struje, uglja... Posebno je važno što nemamo listu čekanja. Svi koji su ispunili uslove za subvenciju ostvarili su to pravo - rekao je Stalović.

1/4 Vidi galeriju Podrška građanima od Grada Loznice i resornog ministarstva Foto: Gradska uprava/Kurir/T.I.

Nakon potpisivanja ugovora, korisnici sa izabranim izvođačima dogovaraju početak i dinamiku radova, a po njihovom završetku nadležna gradska komisija izlazi na teren, proverava učinjeno i onda gradska uprava uplaćuje ugovoreni iznos subvencije izvođaču radova.

Nedavno je sa stambenim zajednicama čiji su projekti odobreni za sufinansiranje radova na održavanju i unapređenju stambenih zgrada, potpisano 75 ugovora, saopšteno je iz gradske uprave.

Njihova ukupna vrednost je 10,5 miliona dinara, a podrška građanima obuhvata radove na krovovima i instalacijama, kao i nabavku uređaja i opreme. Prema podacima iz gradske uprave za svaki od tri konkursa izdvojena su po tri i po miliona dinara, a sklopljeno je 35 ugovora za instalacije, 33 za uređaje i opremu i sedam za krovove. Obuhvaćeni su radovi na popravci liftova, krovova, kao i zameni stolarije, vrata i slično.

Ova ulaganja doprineće unapređenju svojstava zgrade, podizanju nivoa opšte bezbednosti, smanjenju troškova građana za održavanje, smanjenje računa za grejanje jer se ujedno podiže energetska efikasnost, a sveukupno doprinosi i slici lepšeg grada. Loznica već nekoliko poslednjih godina sufinansira odobrene projekte, čime se deo troškova koji bi snosili stanari obezbeđuje iz gradske kase.