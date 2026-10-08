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Nakon što je čuo puno dobrih ali i loših stvari o Tuzli u Bosni i Hercegovini, jedan Novosađanin odlučio je da ovaj grad poseti i sam se uveri šta je istina.

Njegovoj odluci da krene na ovaj put doprinela je i činjenica da do sada Bošnjake nije imao prilike da upozna, te je želeo da to promeni - što se ispostavilo kao prava odluka, jer se kući vratio pun lepih uspomena.

Neimenovani Novosađanin svoje iskustvo iz Tuzle podelio je sa Instagram stranicom "Official.bih.srb.hr.cg", koja inače deli lepa i humana iskustva ljudi sa prostora bivše Jugoslavije. U svojoj objavi detaljno je objasnio kako se proveo, šta je ono što ga je oduševilo ali i šta je to značajno dobio na poklon.

"Pre nekog vremena odlučim da posetim Tuzlu. Čuo sam dosta lepih stvari o njoj ali moram priznati i neke loše. Nakon dugog razmišljanja odlučio sam da odem i da se uverim šta je istina. Bio sam u raznim mestima pa zašto ne bih posetio i Tuzlu, zar ne?

S obzirom da sam Novosađanin dosta sam učio i znam o narodima koji žive tu i generalno u celoj Vojvodini, ali Bošnjake baš i nisam imao prilike da upoznam. Zašto? Pa evo ne znam ni sam. No, hajmo nekim redom.

Kažem ja majci i ocu da hoću da posetim Tuzlu. Razlog? Pa zar mora biti specijalan razlog? Hoću da se lično uverim kakva je situacija. Nije baš da im je bilo skroz prijatno, naročito zato što idem totalno sam, ali neka se strpe.

Spakujem prnje i pravac Tuzla, na vikend. Jedino u svemu tome što me je malo nerviralo je presedanje do Tuzle, ali je zato sve ostalo bilo u najboljem redu. Da ne idem naširoko, uglavnom lepo sam dočekan, stanodavka je bila jako ljubazna. Koga sam god na ulici zaustavio da pitam gde je nešto, svi su bili krajnje ljubazni, čak iako pričam ekavicu.

Nakon posete džamiji dobio poklon od hodže

Uzimajući u obzir da nikad nisam bio u džamiji, imao sam želju da i nju vidim iznutra. Dolazim ispred džamije i vidim nekog čoveka koji tu nešto radi (kasnije se ispostavilo da je hodža u toj džamiji).

'Dobar dan -Dobar dan.' Predstavim se i pitam da li se može videti džamija iznutra. On se nasmeja i reče nije da je baš običaj da se može ući bilo kada, ali kaže obzirom na to da po govoru čuje da nisam iz Bosne, izaći će mi u susret.

Kada smo ušli, sve mi je, ko malom detetu, ljubazno objasnio šta se sve nalazi u džamiji a usput se dotakao i istorijata iste. Nakon niza pitanja o islamu, džamiji, Tuzli, narodima koji tu žive, bilo je vreme da krenem dalje.

Foto: Shutterstock

Kada sam pošao rekao mi je da sačekam na trenutak. Uze neki papir, napisa neku poruku, nađe neku knjigu (to je bio Kuran) i taj listić ubaci u istu. Dao mi je Kuran kako reče u znak sećanja na moj dolazak u Tuzlu i moju prvu posetu džamiji. Rukovali smo se a ja sam izašao pun utisaka.

I tako, šetam Tuzlom, čitam poruku i ne verujem. Toliko ljubaznosti u tom čoveku. Toliko vedrine prema meni. Odavno nisam osetio da mi neko udeli takvu čast. Morao sam ovo podeliti s vama", napisao je Novosađanin u svojoj objavu koju je podelila pomenuta Instagram stranica.

Ilustracija Foto: Profimedia

Mladić je podelio i fotografiju sa pratiocima ove stranice, na kojoj se nalazi sam papir i Kuran koji je od hodže dobio na poklon. Ono što piše na papiriću prenosimo u celosti:

"Dragi prijatelju iz Srbije, hvala što si posetio našu džamiju, našu Tuzlu, našu Bosnu i Hercegovinu. Časti mi je da u ime našeg džemata uručim ti ovaj poklon, naš časni Kur'an. Neka tvoje Sveto pismo bude tvoja vodilja kroz život, a Kur'an spoznaja o životu muslimana, jer smo komšije i prijatelji. Mi muslimani nemamo bliže od vas Srba ali i ostalih naroda sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Uvek ste dobrodošli u našu Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Čitanjem našeg Kur'ana ćeš uvideti koliko smo zapravo slični. Puno selama i pozdrava za Novi Sad i Srbiju", napisao je hodža na papiriću koji je zajedno sa Kuranom poklonio Novosađaninu.

Poklon je kad vera veru poštuje

Da ovakve priče uvek privuku najveću pažnju još jednom je potvrđeno, kada su ljudi iz raznih zemalja bivše Jugoslavije sa oduševljenjem imali samo reči hvale kako za odluku Novosađanina tako i za gest hodže.

"Predivan prvi utisak o našoj lepoj Bosni i Hercegovini i nama koji pripadamo njoj. Divan potez imama, svaka čast. Poruka me posebno dirnula, takvi smo ti mi. Drago mi je da ti se Tuzla svidela. Hvala što si ovo podelio s nama i dobrodošao u Bosnu ponovo. Naša vrata su otvorena za sve ljude dobre volje", napisala je jedna Bosanka.

Za njom, javili su se i drugi.

"Ovo što je brat/drug /bivši zemljak doživio je Bosanska dobrodošlica. Mi Bosanci uvek isto dočekamo goste. Nije bitno religija ili odakle si", "E ovo je već slika pravog Balkana, poštovanje", "Bože, kako je lepo ovako nešto pročitati. Ponekad se zapitam, Bože, kako smo pre lepo živeli, a dokle smo sad došli. Šta se to desilo..?", "Nema lepšeg poklona nego kad vera veru poštuje, rasplakala sam se", "Uvek kažem i stojim iza toga - imamo mnogo više sličnosti nego razlika i jedni drugima smo najpreči", bili su samo neki od komentara podrške i zahvalnosti.

Kurir/Espreso/Blic