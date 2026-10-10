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Sezona većih jesenjih slava samo što nije počela, a domaćice već uveliko rezervišu kolače, torte i kompletne slavske trpeze.Sveti Luka posebno je tražen, pa se porudžbine za kraj oktobra već upisuju, dok se na društvenim mrežama svakodnevno smenjuju fotografije raskošno dekorisanih kutija punih slatkih i slanih đakonija.

Vreme kada su domaćice danima stajale pored šporeta i rerne kako bi pripremile slavsku trpezu očigledno se menja. Sve je više onih koje će radije izdvojiti novac, poručiti gotovo i, kako kažu, uštedeti sate rada, nerviranja i spremanja.

A izbor je sve veći.

Na društvenim mrežama nude se kilogrami sitnih kolača, torte, slavski kolači, ali i kompletna zakuska, od suhomesnatih proizvoda i sireva do rolata, salata i različitih slanih zalogaja.

Za one koji žele da prođu jeftinije, starinski kolači mogu da se nađu već za oko 1.200 dinara po kilogramu, dok se kilogram sitnih kolača uglavnom kreće oko 1.500 dinara.

Ponuda torti je još šarenolikija. Tu su neizostavne reforma i ruska, ali i brojne moderne voćne kombinacije, a cena se najčešće formira po kilogramu. Za tortu treba izdvojiti od oko 3.000 dinara pa naviše, u zavisnosti od vrste, veličine i dekoracije.

Posebna stavka na slavskom spisku je slavski kolač.

Slavska trpeza Foto: Shutterstock

U pekarama se može naći za 700 do 1.000 dinara, dok oni koji ga dostavljaju na kućnu adresu pojedine porudžbine naplaćuju i do 1.300 dinara, naročito kada se traži posebna dekoracija ili dostava.

A ko ne želi da razmišlja ni o slatkom ni o slanom, može da poruči gotovo sve.

Sve češće se nude kompletni aranžmani za goste, a među najtraženijima su paketi namenjeni za 10 osoba. U njima se obično nalaze različiti sirevi, suhomesnati proizvodi, rolati, salate i drugi zalogaji koji mogu da popune slavsku trpezu.

Takvi aranžmani koštaju od oko 5.000 dinara pa naviše, u zavisnosti od količine i sadržaja.

Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Društvene mreže postale pijaca za slavske trpeze

Instagram i Fejsbuk grupe postale su glavno mesto za dogovor oko ovakvih porudžbina. Dovoljno je nekoliko minuta pretrage i pred domaćicom se otvara čitav katalog fotografije kolača, torti, slavskih aranžmana, cenovnici i termini za rezervaciju.

A upravo termini postaju problem.