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Već nam je u toku noći sa severa stiže stiglo naoblačenje sa kišom i pljuskovima, koje označava kraj toplog talasa i uvod u osetno svežiju jesen, dok se na planinama očekuju i prve snežne pahulje.

Ipak, meteorolozi najavljuju da glavna promena tek predstoji.

Pad temperature za 15 stepeni i padavine za vikend

Prema rečima meteorologa Ivana Ristića, celu zemlju očekuje osetna promena vremena koja u narednim danima donosi pad temperature i do 15 stepeni na visini.

- Celu zemlju očekuje osetna promena vremena. Sledi postepeni pad temperatura na visini, pa ćemo od danas do utorka preći na maksimalne dnevne temperature oko 15 stepeni. Jutarnje temperature ostaju slične, između 5 i 7 stepeni. Danas nas očekuje oblačno vreme uz temperaturu oko 20 stepeni i bez mnogo padavina, dok se glavnina kiše očekuje u noći između subote i nedelje, kao i tokom same nedelje - istakao je Ristić.

Znatno svežije u Beogradu i neizvesnost oko ciklona

Poseban pad temperature osetiće se u prestonici, gde će nakon dosadašnjih 30 stepeni biti znatno hladnije.

- U Beogradu nas očekuje baš sveže vreme, temperatura će pasti na oko 14 stepeni, što je drastična razlika u odnosu na jučerašnjih skoro 30 stepeni. Novo zahlađenje stiže sa severa u noći između ponedeljka i utorka. Od pozicije formiranja visinskog ciklona, bilo iznad Jonskog, Egejskog ili Crnog mora - zavisiće tačan raspored i količina padavina tokom utorka i srede.

Foto: Boba Nikolić

Sneg na planinama i prelazak na topliju garderobu

Pad temperature doneće i prve snežne padavine na višim nadmorskim visinama, zbog čega će građani ubrzo morati da iz ormara izvuku topliju odeću.

- Ukoliko bude padavina, na planinama oko 1.000 metara nadmorske visine - poput Zlatibora, Tare i Divčibara, sa ovim zahlađenjima može pasti i poneka pahulja. Definitivno ulazimo u osetno svežiji period i vreme je za topliju garderobu. Tokom sunčanih dana temperature će se kretati između 15 i 20 stepeni, što je u granicama proseka za oktobar, dok će tokom oblačnih dana biti svežije od proseka, sa temperaturama između 10 i 15 stepeni. Novo zahlađenje i novu promenu vremena očekujemo već sledećeg vikenda.

Kakva nas jesen čeka do kraja oktobra

Gledajući dugoročnije, naredne dve nedelje proteći će u znaku promenljivog jesenjeg vremena, dok se stabilizacija prilika prognozira tek pred sam kraj meseca.

- Pred nama je promenljiv i hladniji period sa povremenim padavinama koji će potrajati narednih 10 do 15 dana. Tek krajem oktobra možemo očekivati stabilizaciju vremena usled delovanja anticiklona, ali ostaje osetno sveže. To znači da nas u završnici meseca očekuju hladna jutra, sa slabim mrazom po kotlinama i dolinama, kao i čestom pojavom magle.

Prognoza za novembar i prvi sneg u nižim predelima

Pitanje koje mnoge zanima jeste kada možemo očekivati prvi sneg u gradovima. Meteorolozi navode da sneg u nizijama ne treba očekivati pre kraja jeseni, dok će visoke planine sneg videti znatno ranije.

O tome kada stižu prve snežne padavine u nižim predelima Ristić kaže:

- Prvi sneg u nižim predelima realno je očekivati tek u drugoj polovini, odnosno u trećoj dekadi novembra. Nekada je, u drugačijim klimatskim uslovima, sneg bez problema padao već početkom meseca. Međutim, usled promenjenih klimatskih okolnosti, prve snežne padavine u nizijama sada stižu znatno kasnije.

meteorolog Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

Kakva nas zima očekuje: Hladnije i snežnije nego prethodnih godina

Za razliku od nekoliko proteklih blažih zima, najnovije meteorološke procene ukazuju na to da bi predstojeća zimska sezona mogla doneti znatno više snega i hladnijih dana, naročito tokom januara i februara.

- Prema najnovijim prognozama, pred nama je zima koja bi trebalo da bude i hladnija i bogatija snegom u odnosu na prethodne. Najviše snežnih padavina očekujemo u januaru, upravo u vreme školskog raspusta, pa će deca moći da uživaju u zimskim radostima. U tom periodu biće dosta snega na domaćim planinama, pre svega na Kopaoniku, dok je situacija na Alpima uvek specifična i sneg tamo ponekad zna da izostane.

Osvrćući se na očekivani broj ledenih dana i snežne padavine u prestonici, Ristić zaključuje:

- Januar i februar bi trebalo da donesu nešto više snežnih padavina. U nižim predelima očekujemo između 10 i 15 ledenih dana, dok će ih na planinama biti i do 40. Posmatrano u kontekstu današnjih klimatskih promena, to je prosečna zima. Nekada smo u Beogradu imali i do 30 dana pod snežnim pokrivačem, što je u današnjim klimatskim uslovima gotovo neostvarivo, pa bi oko 15 dana sa snegom u prestonici bio sasvim dobar rezultat.

Foto: Shutterstock, Zorana Jevtić

Kraj letnjih temperatura: Stiže oštro zahlađenje, kiša i pad temperature ispod 20 stepeni

Srbija se narednih dana suočava sa velikim vremenskim preokretom. Nakon letnjih temperatura koje su na početku dana ponegde dostizale i 30. podeljak, u nastavku dana i tokom predstojeće noći sledi postepeno naoblačenje, kiša, pljuskovi i osetan pad temperature.

Sa druge strane kako objašnjava meteorolog RHMZ-a Nevena Živanović, toplo vreme se polako predaje pred novim talasom koji stiže sa severa.

- Prepodne je bilo sunčano i toplo, sa živom u termometru koja se u većem delu Srbije kretala između 24 i 28 stepeni. U Beogradu je pre naoblačenja izmereno prognoziranih 29 stepeni. Trenutno prisutno prolazno naoblačenje donelo je sasvim slabu i kratkotrajnu kišu u zapadnoj Srbiji, Šumadiji i južnim delovima prestonice. Ipak, postepenu promenu vremena tek očekujemo tokom noći, kada nam sa severa stiže novi oblačni sistem.

03:22 Stiže upozorenje iz RHMZ-a: Evo kakvo nas vreme očekuje ovog vikenda Izvor: Kurir televizija

Prognoza za vikend: Kratkotrajni skok, pa jesenji pad

Promena vremena prvo će zahvatiti severne i zapadne delove zemlje, dok će se na jugu i istoku još kratko zadržati letnji uslovi. Međutim, već od nedelje ulazimo u period znatno svežijeg vremena sa temperaturama koje se neće penjati iznad 20. podeljka.

- Postepena promena vremena očekuje nas već sutra, pre svega u severnoj, centralnoj i zapadnoj Srbiji, gde će temperatura pasti na 20 do 23 stepena. U odnosu na današnjih 28–29 stepeni, to je značajan pad, dok će se na jugu i istoku zemlje zadržati toplo vreme sa temperaturama oko 28 stepeni.

Živanović detaljno najavljuje i kako će se padavine kretati po danima:

- Tokom predstojeće noći stiže naoblačenje sa severa koje će ujutru doneti slabu kišu Vojvodini, a tokom dana zapadu, jugozapadu i centralnim predelima. U subotu sledi kratkotrajno zatopljenje na 23 do 26 stepeni, ali već posle podne stižu novi oblaci sa kišom. Pravi i dugotrajniji pad temperature očekuje se od nedelje, tokom cele naredne sedmice živa u termometru biće ispod 20 stepeni, najverovatnije u rasponu od 14 do 18 stepeni - istakla je Nevena.

Nevena Živanović, RHMZ Foto: Kurir Televizija

Kakav nas novembar čeka i kada stiže prvi sneg

Iako su mnogi zainteresovani za to kada možemo očekivati prve snežne padavine, iz RHMZ-a poručuju da gradovi moraju još da sačekaju, ali da više planine uskoro mogu očekivati beli pokrivač.

- Kada je reč o snegu u nižim predelima Srbije, na njega ćemo morati da sačekamo do kraja godine. Sa druge strane, nalik nedavnom jačem zahlađenju koje je donelo kratkotrajni sneg bez dužeg zadržavanja na višim planinama, slične epizode u visokim planinskim predelima možemo očekivati već početkom novembra.

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Kurir.rs

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