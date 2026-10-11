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Kurir je na Bukingu pronašao ponude u nekim od najpopularnijih domaćih turističkih mesta, a cene kreću već od nekoliko evra po osobi.

Jesen je idealna za kratak beg iz grada. Dani su hladniji, planine dobijaju svoje prepoznatljive boje, a mnogima upravo ovo doba godine najviše prija za šetnje, izlete i odmor u mirnijem ambijentu. Dobra vest za one koji planiraju put jeste da za nekoliko dana odmora u Srbiji ne mora da se izdvoji veliki novac.

Među destinacijama koje i u hladnijem delu godine privlače turiste svakako su Vrnjačka Banja, Zlatibor, Gostilje i Mokra Gora, a izbor smeštaja je širok od soba i vila do apartmana i hotela.

Vrnjačka Banja - Goč

Goč Foto: Shutterstock

Vrnjačka Banja je jedna od najpoznatijih turističkih destinacija u Srbiji, a jesen joj daje posebno mirnu atmosferu. Promenada, parkovi i banjski izvori idealni su za lagane šetnje, dok je u blizini i Goč, koji nudi mogućnosti za boravak u prirodi. Turistička organizacija navodi da Banja raspolaže sa više od 15.000 ležaja, a među najzastupljenijim su apartmani i vile.

Prema cenama koje je Kurir pronašao na Bookingu, soba u okolini Vrnjačke Banje može da se pronađe već za nešto više od 900 dinara po osobi, dok se vile i apartmani kreću od nešto više od 30, pa do oko 80 evra, u zavisnosti od objekta i termina.

Za one koji žele da spoje odmor sa šetnjom i obilaskom znamenitosti, Vrnjačka Banja nudi brojne sadržaje, od čuvenog Mosta ljubavi i banjskog parka do mineralnih izvora i izleta na Goč.

Zlatibor

Zlatibor ni kada temperature padnu ne gubi na popularnosti. Planina je poznata po prostranim livadama, šumama i pešačkim stazama, ali i po bogatoj ponudi seoskog turizma. Upravo smeštaj u okolnim selima može biti zanimljiva opcija za one koji žele mirniji odmor, dalje od najveće gužve u centru.

Gostilje Foto: TO Zlatibor

Smeštaj u vilama na Zlatiboru i u okolini može naći već od oko 15 evra, dok se u Gostilju cene kreću od oko 30 evra.

Gostilje je posebno zanimljivo za ljubitelje prirode, a boravak u ovom kraju može da se iskoristi za obilazak vodopada, šetnju i uživanje u pejzažima zlatiborskog kraja.

Mokra Gora

Mokra Gora je još jedna destinacija koja se savršeno uklapa u jesenji beg. Smeštena između Tare i Zlatibora, poznata je po živopisnom planinskom ambijentu, Šarganskoj osmici i etno-selu na Mećavniku.

I ovde se može proći relativno povoljno. Smeštaj u Mokroj Gori pronađen je već od oko 25 evra.

Mokra Gora je zato zanimljiva opcija i za kraći vikend dovoljno je nekoliko dana da se obiđu prirodne lepote ovog kraja, provoza čuvenom Šarganskom osmicom i poseti Drvengrad.

Izvori na Mokroj Gori Foto: RINA

Zlatar - planinski mir već od devet evra

Za one koji žele da jesen provedu u mirnijem planinskom ambijentu, Zlatar je još jedna opcija koju vredi razmotriti. Šume, jezera i čist planinski vazduh čine ovu destinaciju privlačnom za predah od gradske gužve, posebno tokom hladnijih dana.

Kurir je na Bukingu pronašao smeštaj na Zlataru već od oko devet evra za sobu, dok se cene apartmana kreću do oko 30 evra. Za one koji žele hotelski smeštaj, ponuda ide i do oko 85 evra, u zavisnosti od objekta i termina.

Zlatar je tako zanimljiv izbor za kratak jesenji beg, posebno za one koji žele da nekoliko dana provedu u prirodi, uz šetnje i odmor daleko od gradske buke.

Zlatar Foto: Pillip/Shutterstock

Hladniji dani, ali cene koje prijaju

Iako su letnji odmori završeni, turistička sezona u Srbiji daleko je od kraja. Jesen donosi drugačiji ugođaj manje gužve, šarenilo prirode i priliku da se popularne destinacije upoznaju u mirnijem ritmu.

A ako je suditi prema ponudama koje je Kurir pronašao, jesenji odmor može da se organizuje i bez velikog udara na kućni budžet. Od sobe za manje od 1.000 dinara po osobi u okolini Vrnjačke Banje, preko vila na Zlatiboru od 15 evra, do smeštaja u Mokroj Gori koji počinje od oko devet evra po osobi izbora ima za različite budžete.