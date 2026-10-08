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Kako navodi RHMZ, uveče u Bačkoj i na severu Banata, a tokom noći i u ostalim predelima Vojvodine sledi naoblačenje, mestimično sa kišom, uz skretanje vetra na severozapadni smer.

Foto: Printscreen/RHMZ

Od sutra, meteorolozi najavljuju postepenu promenu vremena, a hladno vreme prognozira se za nedelju i sledeće sedmice.

Foto: Marko Karović

“U petak pretežno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša ujutru se očekuje na severu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima naše zemlje. Samo će na jugoistoku i istoku Srbije biti umereno oblačno, suvo i toplije vreme uz slab do umeren južni vetar. Najniža temperatura od 5 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 20 na zapadu do 28 na istoku”, navodi RHMZ.

Foto: Printscreen/RHMZ

Za vikend i početkom sledeće sedmice biće, kako dodaju, umereno do potpuno oblačno, u subotu još uvek toplo vreme za ovaj period godine, dok se osetan pad temperature očekuje u nedelju.

Foto: Printscreen/RHMZ