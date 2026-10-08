Stiže zahlađenje! Padavine već kreću u Srbiji: Evo gde će danas pasti prve kapi kiše! Narednih dana u celoj zemlji osetno pada temperatura - detaljna prognoza
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da u Srbiju stiže zahlađenje i da će padavine prvo "pogoditi" Vojvodinu.
Kako navodi RHMZ, uveče u Bačkoj i na severu Banata, a tokom noći i u ostalim predelima Vojvodine sledi naoblačenje, mestimično sa kišom, uz skretanje vetra na severozapadni smer.
Od sutra, meteorolozi najavljuju postepenu promenu vremena, a hladno vreme prognozira se za nedelju i sledeće sedmice.
“U petak pretežno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša ujutru se očekuje na severu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima naše zemlje. Samo će na jugoistoku i istoku Srbije biti umereno oblačno, suvo i toplije vreme uz slab do umeren južni vetar. Najniža temperatura od 5 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 20 na zapadu do 28 na istoku”, navodi RHMZ.
Za vikend i početkom sledeće sedmice biće, kako dodaju, umereno do potpuno oblačno, u subotu još uvek toplo vreme za ovaj period godine, dok se osetan pad temperature očekuje u nedelju.
"Hladno vreme zadržaće se i tokom sledeće sedmice, kada se prognozira najviša dnevna temperatura u većini mesta u intervalu od 14 do 18 stepeni. Kiša i lokalni pljuskovi očekuju se u subotu u drugom delu dana, kao i u nedelju ujutru i pre podne. U nedelju posle podne postepeni prestanak padavina sa severozapada zemlje. U ponedeljak suvo, a padavine se ponovo, osim na severu Srbije, očekuju u utorak i sredu", navodi RHMZ.