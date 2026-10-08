Društvo
IZBORNI INŽENJERING PROTIV VLASTI: Kako stranci vrše upliv u politički život Srbije?
Slušaj vest
“Stranci imaju direktan upliv u politički život Srbije, preko nevladine organizacije CRTA”. Ovo je izjavila potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić. Ocenila je to kao "brutalno strano mešanje u unutrašnja pitanja države" i istakla je da je to nedopustivo i nedozvoljeno. Na koji način se vrši izborni inženjering u Srbiji?
Aleksandar Jerković - izvršni direktor Odbora za kontrolu i opservaciju OKO
Teodora Pešić - Centar za društvenu stabilnost
Srđan Barac - pravnik i politički analitičar
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig
Reaguj
Komentariši