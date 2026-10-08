Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski boravi u novovaroškom kraju, gde su meštani bili oduševljeni što je vide.

Đurđević Stamenkovski nije mogla da odbije poziv i srdačno gostoprimstvo, svratila je na kafu i rakijicu.

"Pošli smo u Debelju, pa prođosmo kroz Štikovo, još jedno novovaroško selo. Izašli smo da zabeležimo stare kuće, ozidane još 1882. godine, pa nas meštani svratiše na kafu i rakiju", navela je Đurđević Stamenkovski na Instagramu uz video iz Štikova.