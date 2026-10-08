Društvo
Đurđević Stamenkovski u novovaroškom kraju - dobila je poziv koji se ne odbija: Izašli smo da zabeležimo stare kuće, pa nas meštani svratiše na kafu i rakiju
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski boravi u novovaroškom kraju, gde su meštani bili oduševljeni što je vide.
Đurđević Stamenkovski nije mogla da odbije poziv i srdačno gostoprimstvo, svratila je na kafu i rakijicu.
"Pošli smo u Debelju, pa prođosmo kroz Štikovo, još jedno novovaroško selo. Izašli smo da zabeležimo stare kuće, ozidane još 1882. godine, pa nas meštani svratiše na kafu i rakiju", navela je Đurđević Stamenkovski na Instagramu uz video iz Štikova.
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