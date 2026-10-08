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Ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić posetio je danas "FAP korporaciju" a. d. Priboj, gde je sa rukovodstvom preduzeća i predstavnicima lokalnih samouprava Priboja i Prijepolja razgovarao o planovima za unapređenje poslovanja fabrike i izgradnji nove kasarne.

Na sastanku, kojem je prisustvovao vršilac dužnosti generalnog direktora kompanije FAP Dejan Golubović, ministar Gašić je sa predsednicima opština Priboj i Prijepolje Lazarom Rvovićem i Dragom Popadićem, razgovarao o aktuelnim pitanjima od značaja za dalji razvoj opština, unapređenju saradnje lokalnih samouprava sa Ministarstvom odbrane, kao i o podršci privrednom razvoju i zapošljavanju.

Tom prilikom, ministar Gašić sastao se i sa delegacijom kineske nacionalne grupe za teške kamione „SINOTRUK INTERNATIONAL“, koju je predvodio direktor za Evropu Gao Čangvei, a sa kojima je razgovarao na temu potencijalne poslovno-tehničke saradnje.

Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

Posle sastanaka ministar odbrane obišao je i pogon za monatažu gde se upoznao sa proizvodnim procesima i mogućnostima za dalje unapređenje proizvodnje i razgovarao sa zaposlenima.

On je podsetio da je prema nedavno potpisanom Sporazumu o saradnji između Ministarstva odbrane i „FAP korporacije“ predviđeno višegodišnje opremanje Vojske Srbije većim brojem vojnih motornih vozila i specijalnih platformi, čime će biti obezbeđen kontinuitet poslovanja korporacije.

Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

- Ulaganjem u kapacitete ovog preduzeća stvaramo uslove da FAP bude još efikasniji i konkurentniji i da u narednom periodu odgovori na sve veće potrebe Vojske Srbije. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije nastaviće da, kao i do sada, opremaju svoje jedinice najkvalitetnijim domaćim proizvodima, jer to vidimo kao pozitivnu stvar i za razvoj Odbrambene industrije i privredni rast Srbije - rekao je ministar odbrane.

U nastavku posete ministar Gašić obišao je i radove na izgradnji nove kasarne u Priboju.

Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

Govoreći o njenom značaju ministar odbrane istakao je da će prisustvo Vojske Srbije doneti dodatni podsticaj razvoju Priboja i okolnih mesta.